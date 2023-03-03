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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Мертвых лошадей начали выбрасывать на свалку в Ростове-на-Дону на Левенцовке

3 марта 2023, 11:23
Фото: Левенцовка НОВОСТИ
Мертвых лошадей начали выбрасывать на свалку в Ростове-на-Дону с 3 марта
В Ростове-на-Дону на одной из появившихся свалок заметили труп коня, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Труп обнаружили в микрорайоне Левенцовский в поле, где появилась стихийная свалка. Ростовчане рассказывают, что недалеко от жилых домов валяются покрышки и бытовой мусор.

«Труп появился в пятницу 3 марта. Теперь там выбрасывают все — от бытового мусора до мертвого коня», — заявил автор.

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Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто устраивает свалки.

«Ужас… До чего опустились люди… Гадят не только другим, но и себе же тоже», — прозвучало в комментариях. Ростовчане предложили обратиться к властям, чтобы наказать виновных.

Ранее в Ростове на Западном обнаружили кладбище автомобильных покрышек.

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