Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Труп обнаружили в микрорайоне Левенцовский в поле, где появилась стихийная свалка. Ростовчане рассказывают, что недалеко от жилых домов валяются покрышки и бытовой мусор.
«Труп появился в пятницу 3 марта. Теперь там выбрасывают все — от бытового мусора до мертвого коня», — заявил автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто устраивает свалки.
«Ужас… До чего опустились люди… Гадят не только другим, но и себе же тоже», — прозвучало в комментариях. Ростовчане предложили обратиться к властям, чтобы наказать виновных.
Ранее в Ростове на Западном обнаружили кладбище автомобильных покрышек.