Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Дорожные заторы сковали Ростов в пятничный час-пик. Так, из-за ремонтных работ пробки образовались на проспекте Нагибина на отрезке от Нансена до Текучева.
Стоит и центр города. Из-за тех же ремонтных работ движение затруднено по Ворошиловскому проспекту от пересечения с Текучева до улицы Обороны.
Традиционно пробка образовалась и на улице Малиновского. Она тянется от Стачек, далее по Всесоюзной и до железнодорожной станции Гниловская.
Небольшие затруднения в движении машин также есть на Шолохова, Нансена и Мадояна.
Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулем и заранее продумывать свой маршрут движения.
Ранее в ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове.