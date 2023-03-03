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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Многокилометровые пробки заблокировали движение автомобилей в Ростове 3 марта

3 марта 2023, 16:02
Фото: 1MI
Семибалльные пробки сковали Ростов вечером 3 марта
Семибалльные пробки сковали улицы Ростова в вечерний час-пик пятницы 3 марта, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Дорожные заторы сковали Ростов в пятничный час-пик. Так, из-за ремонтных работ пробки образовались на проспекте Нагибина на отрезке от Нансена до Текучева.

Стоит и центр города. Из-за тех же ремонтных работ движение затруднено по Ворошиловскому проспекту от пересечения с Текучева до улицы Обороны.

Традиционно пробка образовалась и на улице Малиновского. Она тянется от Стачек, далее по Всесоюзной и до железнодорожной станции Гниловская.

Небольшие затруднения в движении машин также есть на Шолохова, Нансена и Мадояна.

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Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулем и заранее продумывать свой маршрут движения.

Ранее в ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове.

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