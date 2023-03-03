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Published Сегодня, 17:03

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Updated Сегодня, 17:05

Модернизацию драмтеатра имени Горького в Ростове проконтролируют за 25 млн рублей

3 марта 2023, 17:03
Фото: wikipedia.org
За строительный контроль над модернизацией Ростовского государственного драматического театра имени М. Горького заплатят 25 миллионов рублей, следует из информации, размещенной на сайте государственных закупок.

Драмтеатр имени Горького ищет подрядчика, который займется строительным контролем над работами по модернизации сценического комплекса в здании учреждения. На это готовы выделить 25 миллионов рублей.

Точные сроки работ не уточняются. Однако оговаривается, что подрядчиком может быть либо физлицо, либо представитель малого или среднего бизнеса.

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Победитель закупки будет следить за отступлениями от первоначального проекта или выбранных ранее материалов. Если они не будут соответствовать техническим регламентам, работы приостановят, поставив в известность заказчика. Также подрядчик обязуется давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам, принимать участие в проверках. Помимо этого он должен будет следить за сроками и полнотой исполнения строительных работ.

Напомним, на модернизацию помещений Ростовского государственного драматического театра имени М. Горького выделили один миллиард рублей. К 1 февраля этого года подрядчик, выполняющий эти работы, должен был получить разрешение от комитета по охране ОКН. Завершить же модернизацию залов хотят к 30 ноября 2024 года.

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