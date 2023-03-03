Победитель закупки будет следить за отступлениями от первоначального проекта или выбранных ранее материалов. Если они не будут соответствовать техническим регламентам, работы приостановят, поставив в известность заказчика. Также подрядчик обязуется давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам, принимать участие в проверках. Помимо этого он должен будет следить за сроками и полнотой исполнения строительных работ.