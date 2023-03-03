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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

«Моя бывшая на метле полетела»: ростовчане гадают, что за НЛО они увидели над городом

3 марта 2023, 17:55
Фото: Социальные сети
Странный летательный объект заметили ростовчане 3 марта

Неопознанный летающий объект над Ростовом заинтересовал жителей города

Странный объект заметили в небе над Ростовом горожане, видео с места событий опубликовали в соцсетях очевидцы.

Житель Ростова опубликовал в соцсетях видео, на котором виден необычный белый объект в небе. Он перемещается по воздуху, все дальше удаляясь от земли. Горожанин задался вопросом, чем мог оказаться необычный объект. Его версия была весьма нестандартна — НЛО.

В комментариях ростовчане высказали более прозаичные догадки. «Пакет из „Магнита“», «У кого-то шарик улетел», «Это моя бывшая на метле улетела», «Обычная бумажка». «По сценарию, в этот год идут природные катастрофы. Инопланетяне в следующий год, пожалуйста, не нарушаем очередь», — пошутил комментатор, намекая на напряженные последние три года.

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Некоторые заявили, что устали от параноидальных страхов горожан насчет странных звуков и необычных следов в небе: «Как вы надоели, то НЛО, то люди на Западном вечно боятся звуков ТЭЦ. Что с вами?!»

Необычные объекты в небе не в первый раз пугают ростовчан. Подобная ситуация была совсем недавно, 13 февраля. Однако тогда явление сопровождалось яркими вспышками.

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