В комментариях ростовчане высказали более прозаичные догадки. «Пакет из „Магнита“», «У кого-то шарик улетел», «Это моя бывшая на метле улетела», «Обычная бумажка». «По сценарию, в этот год идут природные катастрофы. Инопланетяне в следующий год, пожалуйста, не нарушаем очередь», — пошутил комментатор, намекая на напряженные последние три года.