Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Житель Ростова опубликовал в соцсетях видео, на котором виден необычный белый объект в небе. Он перемещается по воздуху, все дальше удаляясь от земли. Горожанин задался вопросом, чем мог оказаться необычный объект. Его версия была весьма нестандартна — НЛО.
В комментариях ростовчане высказали более прозаичные догадки. «Пакет из „Магнита“», «У кого-то шарик улетел», «Это моя бывшая на метле улетела», «Обычная бумажка». «По сценарию, в этот год идут природные катастрофы. Инопланетяне в следующий год, пожалуйста, не нарушаем очередь», — пошутил комментатор, намекая на напряженные последние три года.
Некоторые заявили, что устали от параноидальных страхов горожан насчет странных звуков и необычных следов в небе: «Как вы надоели, то НЛО, то люди на Западном вечно боятся звуков ТЭЦ. Что с вами?!»
Необычные объекты в небе не в первый раз пугают ростовчан. Подобная ситуация была совсем недавно, 13 февраля. Однако тогда явление сопровождалось яркими вспышками.