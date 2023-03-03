«МСК» создаст новый сквер на месте пустыря в Ростове-на-Дону

Работы по благоустройству развернутся на площадке, расположенной на склоне. Особенности рельефа придадут изюминку месту отдыха – его превратят в каскадный сквер. В проекте предусмотрено все до мелочей: здесь появятся детские игровые комплексы, спортивные тренажеры и зоны отдыха с беседками, а главное – ландшафтный дизайн и озеленение придадут скверу уютную атмосферу. Доступ к территории будет открыт не только для жителей нового ЖК, но и для всех ростовчан.