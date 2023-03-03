«МСК» создаст новый сквер на месте пустыря в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Ведущий девелопер Ростовской области приступает к строительству нового жилого комплекса Royal Towers, который станет 14-м по счету жилым комплексом компании в донской столице. Объект расположен на улице Привокзальной, 9. К нему прилегает фактически заброшенный пустырь. На его месте решено создать современное благоустроенное функциональное пространство для отдыха, доступное всем горожанам.
Работы по благоустройству развернутся на площадке, расположенной на склоне. Особенности рельефа придадут изюминку месту отдыха – его превратят в каскадный сквер. В проекте предусмотрено все до мелочей: здесь появятся детские игровые комплексы, спортивные тренажеры и зоны отдыха с беседками, а главное – ландшафтный дизайн и озеленение придадут скверу уютную атмосферу. Доступ к территории будет открыт не только для жителей нового ЖК, но и для всех ростовчан.
«Мы видим свою миссию в регионе не только в качестве надежного застройщика с обширным портфелем объектов, но и в качестве социально-ответственной компании, которая занимается обустройством пространств в городе, где ведет деятельность», – подчеркнули в «Московской Строительной Компании».
В частности, «МСК» прорабатывает сегодня и другие проекты благоустройства, в том числе сквер рядом с жилым комплексом «Акватория» по проспекту Космонавтов, 1В.
Напомним, что «Московская Строительная Компания» на рынке уже 10 лет и прочно заняла место в ТОП-30 крупнейших девелоперов России. Портфель застройщика включает около 160 жилых многоэтажных домов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве и Московской области. На этапе строительства – 858,6 тыс. кв. метров жилой недвижимости.
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