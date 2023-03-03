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Published Сегодня, 15:37

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Особняк Парамонова в Ростове отреставрируют за 47 миллионов рублей до 2024 года

3 марта 2023, 15:37
Фото: 1MI
В Ростове отреставрируют Доходный дом Николая Парамонова
На капитальный ремонт Доходного дома Парамонова в Ростове выделили 47 миллионов рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

В Ростове решили провести капитальный ремонт и реставрацию Доходного дома Николая Парамонова. Здание находится на пересечении улицы Красных Зорь и переулка 7 Февраля. Заказчиком выступает информационно-методический центр образования. На работы он выделил 47 миллионов рублей.

Сейчас в здании находится школа №4. Сам дом признан объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно документам закупки, потенциальному подрядчику предстоит приспособить здание под современное использование. Также на фасаде здания необходимо будет сделать современную подсветку.

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Работы планируют начать 2 мая этого года, а завершить 30 апреля следующего.

Ранее сообщалось, что в Ростове подготовят проект для сохранения здания цирка за 87 миллионов рублей.

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