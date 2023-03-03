Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В Ростове решили провести капитальный ремонт и реставрацию Доходного дома Николая Парамонова. Здание находится на пересечении улицы Красных Зорь и переулка 7 Февраля. Заказчиком выступает информационно-методический центр образования. На работы он выделил 47 миллионов рублей.
Сейчас в здании находится школа №4. Сам дом признан объектом культурного наследия регионального значения.
Согласно документам закупки, потенциальному подрядчику предстоит приспособить здание под современное использование. Также на фасаде здания необходимо будет сделать современную подсветку.
Работы планируют начать 2 мая этого года, а завершить 30 апреля следующего.
Ранее сообщалось, что в Ростове подготовят проект для сохранения здания цирка за 87 миллионов рублей.