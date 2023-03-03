В Ростове решили провести капитальный ремонт и реставрацию Доходного дома Николая Парамонова. Здание находится на пересечении улицы Красных Зорь и переулка 7 Февраля. Заказчиком выступает информационно-методический центр образования. На работы он выделил 47 миллионов рублей.