Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Ранее пользователи в соцсетях написали, что неизвестные затолкали в машину прохожего, который сопротивлялся и кричал. По их словам, никто ему не помог и нападавшие скрылись.
По информации 161.ру, полиции удалось установить всех участников конфликта.
«Потерпевший рассказал, что поссорился со знакомыми из-за денежного долга. Но сейчас у него нет к ним претензий», — говорится в публикации.
Отмечается, что в данный момент проводится проверка. Выясняется и факт того, что похитители сбили мужчину, которые хотел помешать преступлению.
Ранее уголовное дело возбудили в Батайске из-за попытки похищения ребенка.