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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Полиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчину

3 марта 2023, 08:02
Фото: 1MI
Полиция прокомментировала жалобы на похищение человека в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону удалось разыскать человека, которого похитили на улице Журавлева, пишут СМИ.

Ранее пользователи в соцсетях написали, что неизвестные затолкали в машину прохожего, который сопротивлялся и кричал. По их словам, никто ему не помог и нападавшие скрылись.

По информации 161.ру, полиции удалось установить всех участников конфликта.

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«Потерпевший рассказал, что поссорился со знакомыми из-за денежного долга. Но сейчас у него нет к ним претензий», — говорится в публикации.

Отмечается, что в данный момент проводится проверка. Выясняется и факт того, что похитители сбили мужчину, которые хотел помешать преступлению. 

Ранее уголовное дело возбудили в Батайске из-за попытки похищения ребенка.

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