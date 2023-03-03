После сообщений о взрыве Коломну с воздуха начали патрулировать беспилотники

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Как сообщает rtvi.com, также он рассказал, что после сообщений о взрыве на место предполагаемого ЧП выехали экстренные службы. Никаких следов взрыва ими не было обнаружено. Патрулирование беспилотниками территории ведется и на данный момент.
Гречищев подчеркнул, что подача газа и электроэнергии в город осуществляется исправно, никаких пожаров и перебоев в работе не наблюдается. Жизням местного населения ничего не угрожает.