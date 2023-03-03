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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

После сообщений о взрыве Коломну с воздуха начали патрулировать беспилотники

Сегодня, 16:13
Воздушное пространство над подмосковной Коломной на фоне поступивших 2 марта сообщений о взрыве начали патрулировать БПЛА, о чем в своем Telegram-канале отчитался глава города Александр Гречищев.

Как сообщает rtvi.com, также он рассказал, что после сообщений о взрыве на место предполагаемого ЧП выехали экстренные службы. Никаких следов взрыва ими не было обнаружено. Патрулирование беспилотниками территории ведется и на данный момент.

Гречищев подчеркнул, что подача газа и электроэнергии в город осуществляется исправно, никаких пожаров и перебоев в работе не наблюдается. Жизням местного населения ничего не угрожает.

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