Посредники отказываются поставлять гаджеты Apple по параллельному импорту

Как передают “Известия”, некоторые модели смартфонов среднего и премиум-сегментов могут исчезнуть в России или подорожать. Участники рынка говорят, что причина заключается в том, что США ввели в феврале санкции на импорт в РФ устройств дороже 300 долларов.