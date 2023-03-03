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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Посредники отказываются поставлять гаджеты Apple по параллельному импорту

Сегодня, 07:57
После запрета на экспорт в Россию техники Apple дороже 300 долларов, иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone по параллельному импорту.

Как передают “Известия”, некоторые модели смартфонов среднего и премиум-сегментов могут исчезнуть в России или подорожать. Участники рынка говорят, что причина заключается в том, что США ввели в феврале санкции на импорт в РФ устройств дороже 300 долларов.

По словам экспертов, ограничения могут коснуться и смартфонов, выпущенных в третьих странах на основе американских технологий и патентов.

В Минпромторге заявили, что это может возыметь краткосрочный эффект при перестройке логистических цепочек, но дефицита гаджетов и роста цен на премиальные смартфоны в ведомстве не ожидают.

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