Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В пятницу, 3 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Его обвиняют в превышении полномочий. Сторона обвинения уверена, что преступление он совершил два года назад во время выделения денег на парки в Ростове и Зверево.
Прения сторон подошли к концу. Адвокаты попросили суд оправдать Майера. Обвинение же запрашивает для экс-министра пять лет колонии.
Какой приговор вынесет суд, станет известно 10 марта.
Напомним, дело в отношении Майера рассматривает Кировский районный суд Ростова. Сам бывший министр считает себя невиновным, а доводы обвинения несостоятельными.