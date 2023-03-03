В пятницу, 3 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Его обвиняют в превышении полномочий. Сторона обвинения уверена, что преступление он совершил два года назад во время выделения денег на парки в Ростове и Зверево.