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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

Приговор экс-министру ЖКХ Ростовской области Майеру вынесут 10 марта

3 марта 2023, 11:35
Фото: donland.ru
Приговор экс-министру ЖКХ Ростовской области Майеру вынесут 10 марта
В суде по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера закончились прения сторон, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В пятницу, 3 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Его обвиняют в превышении полномочий. Сторона обвинения уверена, что преступление он совершил два года назад во время выделения денег на парки в Ростове и Зверево.

Прения сторон подошли к концу. Адвокаты попросили суд оправдать Майера. Обвинение же запрашивает для экс-министра пять лет колонии.

В Ростове для экс-министра ЖКХ Майера запросили пять лет колонии
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Какой приговор вынесет суд, станет известно 10 марта.

Напомним, дело в отношении Майера рассматривает Кировский районный суд Ростова. Сам бывший министр считает себя невиновным, а доводы обвинения несостоятельными.

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