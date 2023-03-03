Психолог рассказал, почему женщине не стоит отказываться от помощи во время уборки

По ее словам, многие хозяйки стесняются попросить помощи у своих мужей. Но это нецелесообразно, считает эксперт, хотя и приемлемо в случае, когда семья придерживается традиционного уклада. Но, если женщина устает, зарабатывая наравне с мужчиной, при этом ведет быт и воспитывает детей, это негативно сказывается на благополучии семьи, пишут «Народные новости».