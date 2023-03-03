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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Психолог рассказал, почему женщине не стоит отказываться от помощи во время уборки

Сегодня, 13:18
Большинство женщин, работающих наравне с мужчинами, убеждены, что домашние дела они обязаны выполнять самостоятельно. О том, что такое мнение ошибочно, рассказала семейный психолог Валентина Корешкова.

По ее словам, многие хозяйки стесняются попросить помощи у своих мужей. Но это нецелесообразно, считает эксперт, хотя и приемлемо в случае, когда семья придерживается традиционного уклада. Но, если женщина устает, зарабатывая наравне с мужчиной, при этом ведет быт и воспитывает детей, это негативно сказывается на благополучии семьи, пишут «Народные новости».

Психолог рекомендует привлекать к домашним делам супруга или делегировать уборку профессионалам. Это позволит сэкономить время и деньги. Об это рассказал эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков. По его мнению, освободившееся время лучше потратить на учебу, отдых, семью и многое другое.

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