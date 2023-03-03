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Расписание электричек изменится в Ростовской области на 8 марта

3 марта 2023, 07:58
Фото: Vario Solo at Russian Wikipedia/cc by sa
Расписание электричек изменится в Ростовской области на 8 марта
В Ростовской области 8 марта поменяется расписание ряда пригородных поездов, сообщает «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

В этот день электричка Ростов Главный — Таганрог отправится в 08.43 вместо 08.36. В результате она прибудет в конечную точку в 10.47.

Электропоезд Таганрог — Успенская отправится в 11.01 вместо 10.57. На конечной станции он будет в 12.24 вместо 12.20.

С 1 марта электрички из Ростова в Таганрог будут ездить по новому расписанию
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Отмечается, что поезда поедут со всеми остановками. Пассажиров попросили быть внимательными при планировании поездок. 

Ранее появилась информация, что в Ростове обустроят подъезды к трем остановкам городской электрички в 2023 году. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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