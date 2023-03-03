Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В этот день электричка Ростов Главный — Таганрог отправится в 08.43 вместо 08.36. В результате она прибудет в конечную точку в 10.47.
Электропоезд Таганрог — Успенская отправится в 11.01 вместо 10.57. На конечной станции он будет в 12.24 вместо 12.20.
Отмечается, что поезда поедут со всеми остановками. Пассажиров попросили быть внимательными при планировании поездок.
Ранее появилась информация, что в Ростове обустроят подъезды к трем остановкам городской электрички в 2023 году. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.