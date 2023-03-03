Роспотребнадзор проверит качество воды в Ростовской области после жалоб дончан

Местная жительница рассказала о своём опыте общения с сотрудником из надзорного ведомства. «40 минут мне этот мужчина пытался доказать, что они хорошо работают. А смысл был такой: я набрала воду в банку (вода была с осадком на пол банки) и хотела отдать на экспертизу. На что Дмитрий меня стал уверять, что они не берут такую воду, только проточную, давайте, мы завтра приедем утром и возьмём пробы», — рассказала одна из горожанок.