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Роспотребнадзор проверит качество воды в Ростовской области после жалоб дончан

3 марта 2023, 11:00
Фото: clati.ru
Роспотребнадзор проверит качество воды в Ростовской области после жалоб дончан
В Ростовской области проведут проверку качества питьевой воды после жалоб жителей Каменска-Шахтинского, об этом сообщили в местном сообществе.

Напомним, утром житель Каменска-Шахтинского поделился результатами замера качества питьевой воды, благодаря чему стало известно, что показатели жесткости превышают нормативы в несколько раз.

Уже позже, по словам авторов канала «Подслушано Каменск-Шахтинский», представитель администрации сообщил, что начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Каменск-Шахтинском Валентина Тыквинская получила письмо, в котором ее известили о необходимости провести лабораторное исследование проб питьевой воды, подаваемой в сети водоснабжения города.

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В ответ на это жители Каменска напомнили, что после прошлой проверки, когда Тыквинская убеждала население в хорошем качестве воды, ввели режим ЧП и потребовали провести независимую проверку.

Местная жительница рассказала о своём опыте общения с сотрудником из надзорного ведомства. «40 минут мне этот мужчина пытался доказать, что они хорошо работают. А смысл был такой: я набрала воду в банку (вода была с осадком на пол банки) и хотела отдать на экспертизу. На что Дмитрий меня стал уверять, что они не берут такую воду, только проточную, давайте, мы завтра приедем утром и возьмём пробы», — рассказала одна из горожанок.

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#Надежда Пустяк#Происшествие#Вода#Непригодная вода#ЖКХ#Здоровье#Происшествия#Город#Ростовская область#Каменск-Шахтинский
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