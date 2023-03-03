Роспотребнадзор проверит качество воды в Ростовской области после жалоб дончан

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Напомним, утром житель Каменска-Шахтинского поделился результатами замера качества питьевой воды, благодаря чему стало известно, что показатели жесткости превышают нормативы в несколько раз.
Уже позже, по словам авторов канала «Подслушано Каменск-Шахтинский», представитель администрации сообщил, что начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Каменск-Шахтинском Валентина Тыквинская получила письмо, в котором ее известили о необходимости провести лабораторное исследование проб питьевой воды, подаваемой в сети водоснабжения города.
В ответ на это жители Каменска напомнили, что после прошлой проверки, когда Тыквинская убеждала население в хорошем качестве воды, ввели режим ЧП и потребовали провести независимую проверку.
Местная жительница рассказала о своём опыте общения с сотрудником из надзорного ведомства. «40 минут мне этот мужчина пытался доказать, что они хорошо работают. А смысл был такой: я набрала воду в банку (вода была с осадком на пол банки) и хотела отдать на экспертизу. На что Дмитрий меня стал уверять, что они не берут такую воду, только проточную, давайте, мы завтра приедем утром и возьмём пробы», — рассказала одна из горожанок.