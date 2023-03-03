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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Российский флаг снова установили на Ворошиловском проспекте в Ростове

3 марта 2023, 12:10
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
Российский флаг снова установили на Ворошиловском проспекте в Ростове
В Ростове на Ворошиловском проспекте привели в порядок флагшток, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В Ростове флаг России вернули на Ворошиловский проспект. Дело в том, что из-за погоды система натяжения троса на флагштоке оказалась неисрапавной. Лишь после потепления специалисты смогли отремонтировать ее.

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Теперь триколор развевается над Ворошиловским проспектом на въезде в город.

Ранее бизнесмена Сергея Петренко из Новочеркасска Ростовской области наказали за размещенный на улице флаг Украины. На флаге также был размещен запрещенный лозунг. За административное правонарушение предпринимателю выписали штраф в 30 тысяч рублей.

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