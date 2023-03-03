Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Ростове флаг России вернули на Ворошиловский проспект. Дело в том, что из-за погоды система натяжения троса на флагштоке оказалась неисрапавной. Лишь после потепления специалисты смогли отремонтировать ее.
Теперь триколор развевается над Ворошиловским проспектом на въезде в город.
Ранее бизнесмена Сергея Петренко из Новочеркасска Ростовской области наказали за размещенный на улице флаг Украины. На флаге также был размещен запрещенный лозунг. За административное правонарушение предпринимателю выписали штраф в 30 тысяч рублей.