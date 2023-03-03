Ростовчанам постный обед обойдется в 104 рубля

На 104 рубля можно приготовить картофельные зразы с грибами и борщ с красной фасолью. Для зраз потребуются 160 граммов картофеля, 60 граммов грибов, немного лука и панировочные сухари. Чтобы приготовить постный борщ, необходимо взять 150 граммов красной чечевицы, капусту, по 100 граммов свеклы и лука. Вместе с этим нужно добавить морковь, картофель, помидоры и три ложки кетчупа.