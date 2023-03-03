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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Ростовчанам постный обед обойдется в 104 рубля

3 марта 2023, 12:08
Фото: СберМаркет
В Ростове-на-Дону в этом году стоимость постного обеда составляет 104 рубля, а если покупать товары по скидкам - 79 рублей, говорится в онлайн-сервисе доставки продуктов СберМаркет.

Аналитики сервиса выяснили, насколько популярны среди местных жителей постные продукты и сколько они сейчас стоят. Так, за несколько дней до Великого поста количество проданного постного майонеза в магазинах выросло втрое по сравнению с таким же периодом минувшего года, что стало рекордным показателем.

Продажи постного печенья увеличились на 54%, фруктов— на 53%, овощей — на 46%, а хлеба — на 40%. Ростовчане стали также чаще делать заказы рыбы, рост составил 27%.

Согласно статистике, самыми востребованными товарами к празднику стали бананы. Далее идут хлеб, растительное масло и морковь.

Что касается круп, то чаще всего горожане берут рис. На него приходится каждая вторая покупка из этой категории. Второе и третье места занимают гречка и булгур.

На четвертой позиции оказалось пшено, которое на 35% чаще берут, чем горох, замыкающий топ-5 рейтинга.

На 104 рубля можно приготовить картофельные зразы с грибами и борщ с красной фасолью. Для зраз потребуются 160 граммов картофеля, 60 граммов грибов, немного лука и панировочные сухари. Чтобы приготовить постный борщ, необходимо взять 150 граммов красной чечевицы, капусту, по 100 граммов свеклы и лука. Вместе с этим нужно добавить морковь, картофель, помидоры и три ложки кетчупа.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов сообщил, что с каждым годом популярность доставки только растет. Так, в 2022 году количество заказов увеличилось в полтора раза. За счет этого покупатели экономят время и уделяют его близким.

#Елена Янкевич
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