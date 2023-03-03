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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Ростовчане заявили, что похитители мужчины сбили на автомобиле человека

3 марта 2023, 06:45
Фото: ТГ канал rostovnovosti
Ростовчане заявили, что похитители мужчины сбили на автомобиле человека
В Ростове-на-Дону неизвестные, которые на машине похитили мужчину, сбили человека, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
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Дтп

Очевидцы рассказали, что неизвестные на улице Журавлева якобы напали на мужчину и затащили его в машину. Говорилось, что будто пострадавший кричал и звал на помощь, но никто не откликнулся.

«Похитители уехали на Renault Logan и во время поездки сбили пешехода. Он пытался перегородить дорогу машине», — написал автор.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В комментариях на эту тему начались споры. Одни считают, что это все постановка, а другие уверены в правдивости происходящего.

«Видео с места происшествия снимали мои одногруппницы. Не нужно здесь конспирологией заниматься при очевидном происшествии», — написал один из пользователей.

До этого банду осудили в Ростовской области за похищение человека в 2020 году.

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