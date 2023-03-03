Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Очевидцы рассказали, что неизвестные на улице Журавлева якобы напали на мужчину и затащили его в машину. Говорилось, что будто пострадавший кричал и звал на помощь, но никто не откликнулся.
«Похитители уехали на Renault Logan и во время поездки сбили пешехода. Он пытался перегородить дорогу машине», — написал автор.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. В комментариях на эту тему начались споры. Одни считают, что это все постановка, а другие уверены в правдивости происходящего.
«Видео с места происшествия снимали мои одногруппницы. Не нужно здесь конспирологией заниматься при очевидном происшествии», — написал один из пользователей.
До этого банду осудили в Ростовской области за похищение человека в 2020 году.