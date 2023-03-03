Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По их словам, инцидент случился на улице Журавлева, где неизвестные якобы напали на прохожего. Они добавили, что его посадили в автомобиль Renault.
«Прохожий кричал, что его убьют и просил у очевидцев помощи. Нападавшие потребовали не вмешиваться и скрылись с мужчиной в неизвестном направлении», — сказано в многочисленных сообщений в соцсетях и Telegram-каналах.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Некоторые пользователи удивились, что мужчине никто не помог кроме одного мужчины, который пытался воспрепятствовать проезду машины похитителей. Но его прокатили на капоте и сбросили на землю.
Ранее банду осудили в Ростовской области за похищение человека в 2020 году.