rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

«Кричал, что убьют»: в Ростове затолкали в машину и похитили мужчину

3 марта 2023, 04:48
Фото: 1mi

В Ростове неизвестные затолкали в машину и похитили мужчину на глазах у прохожих

В Ростове-на-Дону неизвестные напали на мужчину и похитили его, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, инцидент случился на улице Журавлева, где неизвестные якобы напали на прохожего. Они добавили, что его посадили в автомобиль Renault.

«Прохожий кричал, что его убьют и просил у очевидцев помощи. Нападавшие потребовали не вмешиваться и скрылись с мужчиной в неизвестном направлении», — сказано в многочисленных сообщений в соцсетях и Telegram-каналах.

Банду осудили в Ростовской области за похищение человека в 2020 году
Узнать подробнее

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

Некоторые пользователи удивились, что мужчине никто не помог кроме одного мужчины, который пытался воспрепятствовать проезду машины похитителей. Но его прокатили на капоте и сбросили на землю. 

Ранее банду осудили в Ростовской области за похищение человека в 2020 году.

Читайте также:
В Ростове огласили приговоры банкиру и бизнесмену, похитившим 130 млн рублейРостовского летчика Ярошенко и Виктора Бута похитила одна и та же спецгруппа в США
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Управдом Моисеев раскрыл тайны, как ростовчанам сэкономить на услугах ЖКХ
Сегодня, 09:18
Вскрылись причины домашнего ареста главы бюро медико-социальной экспертизы Ростова
Сегодня, 09:16
Синоптики опровергли сложности с прогнозами погоды в Ростовской области из-за санкций
Сегодня, 09:15
В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов
Сегодня, 09:17
В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина
Сегодня, 08:52
Фура с прицепом опрокинулась на выезде из Батайска 3 марта
Сегодня, 08:21