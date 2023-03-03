Ростовская область заняла 7 место в РФ по продолжительности пользования нейросетями

Больше всего пользователей традиционно живут в Москве и Санкт-Петербурге — 18% и 8% соответственно. Если смотреть на доли пользователей по типу платформ, то нейросети, способные создавать музыку, интересны мужчинам из Свердловской области и женщинам из Новосибирской области. Искусственный интеллект, способный писать тексты, востребован у женщин из Краснодарского края и Адыгеи и мужчин из Мурманской области. При этом активность клиентов в нейросетях не коррелируется с количеством пользователей в регионе. Так, больше всего дней за созданием иллюстраций в нейросетях провели мужчины из Нижегородской области и женщины из Красноярского края. В музыкальных нейросетях лидируют мужчины из ЯНАО, жительницы Чувашии и Красноярского края. За генерацией текста с нейросетями больше всего дней проводят пензенцы и женщины из Кемеровской области.