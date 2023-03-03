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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Ростовскую области признали одним из лучших регионов для молодежного туризма

3 марта 2023, 15:38
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в топ-20 регионов для молодежного туризма

Ростовская область вошла в топ-20 лучших регионов для молодежного туризма

Ростовскую область включили в топ-20 регионов, подходящих для молодежного туризма, сообщили в правительстве региона.

Ростовская область вошла число 20 лучших регионов России для молодежного туризма. Рейтинг составлен по итогам конкурса «Маршрут построен».

Среди преимуществ Ростовской области называется ее колоритность. В регионе можно посмотреть и на руины древнего города, побывать в казачьих куренях и одновременно посетить современные арт-пространства и кулинарные заведения.

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Перспективными видами туризма для молодежи назвали культурно-познавательный, деловой и этногастротуризм.

Ранее Ростовская область заняла второе место в туристической премии Russian Travel Awards.

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