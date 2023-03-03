Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
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Updated Сегодня, 15:40
Ростовская область вошла число 20 лучших регионов России для молодежного туризма. Рейтинг составлен по итогам конкурса «Маршрут построен».
Среди преимуществ Ростовской области называется ее колоритность. В регионе можно посмотреть и на руины древнего города, побывать в казачьих куренях и одновременно посетить современные арт-пространства и кулинарные заведения.
Перспективными видами туризма для молодежи назвали культурно-познавательный, деловой и этногастротуризм.
Ранее Ростовская область заняла второе место в туристической премии Russian Travel Awards.