Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Власти города Енакиево в ДНР сообщили, что в небе над ним сбит самолет. Местных жителей попросили не выходить на улицу до выяснения всех обстоятельств.
Город считается тылом республики. Он находится всего лишь в 69 километрах от села Куйбышево в Ростовской области.
По предварительным данным, пилоты самолета смогли катапультироваться. Кому принадлежал самолет и кто его сбил, не сообщается.
Храменков также добавил, что самолет «однозначно военный».
Информация об инциденте уточняется.
Ранее в госпитале Ростова оказался танкист, отбивавшийся от ВСУ под Угледаром. Боец получил ранение в ногу. Экипаж танкиста двое суток укрывался в воронке от снарядов врага под минометным обстрелом. Несмотря на тяжелые условия танкисты выстояли и дождались помощи от сослуживцев.