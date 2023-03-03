Ранее в госпитале Ростова оказался танкист, отбивавшийся от ВСУ под Угледаром. Боец получил ранение в ногу. Экипаж танкиста двое суток укрывался в воронке от снарядов врага под минометным обстрелом. Несмотря на тяжелые условия танкисты выстояли и дождались помощи от сослуживцев.