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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Военный самолет сбили у границы с Ростовской областью 3 марта

3 марта 2023, 13:48
Фото: ТГ канал RomanHramenkov
Самолет упал в 70 километрах от Ростовской области
Рядом с Енакиево, в 70 километрах от Ростовской области, сбит самолет, сообщил глава администрации города Роман Храменков.

Власти города Енакиево в ДНР сообщили, что в небе над ним сбит самолет. Местных жителей попросили не выходить на улицу до выяснения всех обстоятельств.

Город считается тылом республики. Он находится всего лишь в 69 километрах от села Куйбышево в Ростовской области.

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По предварительным данным, пилоты самолета смогли катапультироваться. Кому принадлежал самолет и кто его сбил, не сообщается.

Храменков также добавил, что самолет «однозначно военный».

Информация об инциденте уточняется.

Ранее в госпитале Ростова оказался танкист, отбивавшийся от ВСУ под Угледаром. Боец получил ранение в ногу. Экипаж танкиста двое суток укрывался в воронке от снарядов врага под минометным обстрелом. Несмотря на тяжелые условия танкисты выстояли и дождались помощи от сослуживцев.

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