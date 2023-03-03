Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Стало известно, что давно приобретенное зарубежное оборудование для прогнозирования погоды, вышло из строя. Отремонтировать его не удастся. Из-за санкций поставка необходимых запчастей и систем прекращена. А импортозамещение в этой сфере не отлажено.
Климатолог ЮФУ Иошпа делится мнением, что никаких проблем с прогнозом погоды в Ростовской области не возникнет.
«Все нормально будет», — уверен собеседник.
В Ростовском гидрометцентре заверили, что в работе синоптиков ничего не изменилось.
«Мы также продолжим сообщать прогноз погоды на трое суток через СМИ. У синоптиков ничего не выходило из строя, ничего не изменилось. Как работали, так и работаем», — подчеркнули в Ростовском гидрометцентре.
Ранее RostovGazeta выясняла, каких товаров может лишиться Ростовская область из-за санкций.