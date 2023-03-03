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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Синоптики опровергли сложности с прогнозами погоды в Ростовской области из-за санкций

3 марта 2023, 09:15
Фото: NSF/Josh Landis/cc0/wikimedia.org
Эксперты разъяснили, как спрогнозируют погоду в Ростове после поломки оборудования
Никаких проблем с прогнозом погоды в Ростовской области из-за выхода из строя оборудования не возникнет. Подробнее об этом эксперты рассказали корреспонденту RostovGazeta.
Сюжет
Погода

Стало известно, что давно приобретенное зарубежное оборудование для прогнозирования погоды, вышло из строя. Отремонтировать его не удастся. Из-за санкций поставка необходимых запчастей и систем прекращена. А импортозамещение в этой сфере не отлажено.

Климатолог ЮФУ Иошпа делится мнением, что никаких проблем с прогнозом погоды в Ростовской области не возникнет.

«Все нормально будет», — уверен собеседник.

«Все нормально будет», — уверен собеседник.
Фото: Famartin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Прогнозирование погоды в Ростовской области находится под угрозой из-за санкций
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В Ростовском гидрометцентре заверили, что в работе синоптиков ничего не изменилось.

«Мы также продолжим сообщать прогноз погоды на трое суток через СМИ. У синоптиков ничего не выходило из строя, ничего не изменилось. Как работали, так и работаем», — подчеркнули в Ростовском гидрометцентре.

Ранее RostovGazeta выясняла, каких товаров может лишиться Ростовская область из-за санкций. 

Новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков
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