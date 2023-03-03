Еще один способ тратить меньше денег на оплату ЖКХ: меньше пить чай. А точнее, наливать в чайник ровно столько воды, сколько вам сейчас нужно. Ведь чем больше объем воды, тем дольше она нагревается и тем больше энергии тратится впустую.