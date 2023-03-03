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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:21

Управдом Моисеев раскрыл тайны, как ростовчанам сэкономить на услугах ЖКХ

3 марта 2023, 09:18
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как ростовчанам можно сэкономить на услугах ЖКХ

Управдом Моисеев объяснил, как в Ростове платить за услуги ЖКХ на 20% меньше

О том, как платить на 20% меньше за жилищно-коммунальное хозяйство в Ростове корреспонденту RostovGazeta рассказал управдом одного из жилых домов по улице Маршала Жукова Даниил Моисеев.

Как рассказал управляющий домом с семилетним стажем работы, ЖКХ относится к сфере услуг, которые можно гибко настраивать под свои потребности и не платить за то, чем вы не пользуетесь.

«В зимних квитанциях почти пятую часть занимает оплата отопления. Чтобы сэкономить, когда уходите на работу – убавляйте температуру, чтобы не отапливать пустую квартиру», - советует Моисеев ростовчанам.

Управдом добавил, что на электроэнергии поможет сэкономить многотарифный счетчик, который рассчитывает стоимость в зависимости от времени суток. Также уменьшить счета за электроэнергию помогут светодиодные лампы, которые в 10 раз менее энергозатратные, чем обычные.

«В большинстве новых домов газа уже нет, готовим на электроплитах. У них есть очень экономная фишка: панель долго остывает, поэтому ее можно выключить за 15 минут до конца готовки и не тратить энергию на подогрев», -  отметил эксперт.

«В большинстве новых домов газа уже нет, готовим на электроплитах. У них есть очень экономная фишка: панель долго остывает, поэтому ее можно выключить за 15 минут до конца готовки и не тратить энергию на подогрев», - советует эксперт.
Фото: Kristofer2/cc by sa/wikimedia.org
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Еще один способ тратить меньше денег на оплату ЖКХ: меньше пить чай. А точнее, наливать в чайник ровно столько воды, сколько вам сейчас нужно. Ведь чем больше объем воды, тем дольше она нагревается и тем больше энергии тратится впустую.

«Мое личное открытие для экономии воды – аэратор. Он рассеивает поток воды и в результате на принятие душа вы будете тратить не 10, а 5 литров воды. Стоит такой девайс меньше трехсот рублей, в любом маркетплейсе есть», - поделился управдом.

Даниил советует также проверить, сколько людей прописано в квартире и выписать тех, кто фактически в ней не живет. Ведь стоимость капремонта, а иногда и обслуживания лифта рассчитывается по количеству жильцов.

«Наконец, посмотрите внимательно, за что вы платите и вычеркните ненужные услуги. Не принимаете гостей – отключите домофон. Не нужен вахтер – обсудите это с другими жильцами и откажитесь от его услуг. В год это сэкономит больше пяти тысяч рублей», - отметил эксперт журналисту нашего издания.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове для экс-министра ЖКХ Майера запросили пять лет колонии.

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#Анна Ивченко#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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