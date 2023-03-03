Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как рассказал управляющий домом с семилетним стажем работы, ЖКХ относится к сфере услуг, которые можно гибко настраивать под свои потребности и не платить за то, чем вы не пользуетесь.
«В зимних квитанциях почти пятую часть занимает оплата отопления. Чтобы сэкономить, когда уходите на работу – убавляйте температуру, чтобы не отапливать пустую квартиру», - советует Моисеев ростовчанам.
Управдом добавил, что на электроэнергии поможет сэкономить многотарифный счетчик, который рассчитывает стоимость в зависимости от времени суток. Также уменьшить счета за электроэнергию помогут светодиодные лампы, которые в 10 раз менее энергозатратные, чем обычные.
«В большинстве новых домов газа уже нет, готовим на электроплитах. У них есть очень экономная фишка: панель долго остывает, поэтому ее можно выключить за 15 минут до конца готовки и не тратить энергию на подогрев», - отметил эксперт.
Еще один способ тратить меньше денег на оплату ЖКХ: меньше пить чай. А точнее, наливать в чайник ровно столько воды, сколько вам сейчас нужно. Ведь чем больше объем воды, тем дольше она нагревается и тем больше энергии тратится впустую.
«Мое личное открытие для экономии воды – аэратор. Он рассеивает поток воды и в результате на принятие душа вы будете тратить не 10, а 5 литров воды. Стоит такой девайс меньше трехсот рублей, в любом маркетплейсе есть», - поделился управдом.
Даниил советует также проверить, сколько людей прописано в квартире и выписать тех, кто фактически в ней не живет. Ведь стоимость капремонта, а иногда и обслуживания лифта рассчитывается по количеству жильцов.
«Наконец, посмотрите внимательно, за что вы платите и вычеркните ненужные услуги. Не принимаете гостей – отключите домофон. Не нужен вахтер – обсудите это с другими жильцами и откажитесь от его услуг. В год это сэкономит больше пяти тысяч рублей», - отметил эксперт журналисту нашего издания.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове для экс-министра ЖКХ Майера запросили пять лет колонии.