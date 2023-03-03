Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Причиной назвали строительно-монтажные работы в этой зоне. Ограничения продлят на Подтелкова от Сеченова до Ушакова до 30 апреля.
Также это касается улицы Ивановского от Фрунзе до улицы Подтелкова. Здесь проведут аналогичные работы.
Ранее стало известно, что в 2023 году введут ограничения на проезд транспорта по 67 дорогам Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
Напомним, что новые правила движения для самокатов ввели в донском регионе с 1 марта.