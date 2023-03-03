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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Октябрьском районе в Ростове еще на два месяца продлили ограничения для транспорта

3 марта 2023, 13:59
Фото: 1MI
В Октябрьском районе в Ростове еще на два месяца продлили ограничения для транспорта
В Ростове-на-Дону на улице Подтелкова на два месяца продлили ограничения движения для водителей, сообщили в городской администрации.

Причиной назвали строительно-монтажные работы в этой зоне. Ограничения продлят на Подтелкова от Сеченова до Ушакова до 30 апреля.

Также это касается улицы Ивановского от Фрунзе до улицы Подтелкова. Здесь проведут аналогичные работы.

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Ранее стало известно, что в 2023 году введут ограничения на проезд транспорта по 67 дорогам Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Напомним, что новые правила движения для самокатов ввели в донском регионе с 1 марта.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Движение
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