СМИ сообщили о похищении человека в Ростове на улице Журавлева. Очевидцы рассказали, что неизвестные затолкали мужчину в машину. Он при этом сопротивлялся и кричал. Однако помочь ему никто не вызвался. Поэтому авто с похищенным оперативно скрылось с место происшествия.