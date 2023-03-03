Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В Ростове сообщили СМИ, что для водителей общественного транспорта в городе введут единый дресс-код. В форму войдут темно-синяя куртка, две рубашки голубого цвета с коротким и длинным рукавом, черный галстук женского и мужского типа, темно-синие брюки и черная закрытая обувь.
Чиновники хотят запретить водителям надевать экстравагантные и неуместные вещи. В их список вошли спортивные штаны, пляжная одежда и обувь и наряды с прозрачными вставками.
Оговаривается и то, что одежда водителей всегда должна быть чистой и соответствующей погоде.
Дресс-код начнет действовать с 1 августа этого года.
СМИ сообщили о похищении человека в Ростове на улице Журавлева. Очевидцы рассказали, что неизвестные затолкали мужчину в машину. Он при этом сопротивлялся и кричал. Однако помочь ему никто не вызвался. Поэтому авто с похищенным оперативно скрылось с место происшествия.
Позже полиция рассказала журналистам, что всех участников конфликта удалось установить. Выяснилось, что потерпевший был должен денег своим «знакомым». «Но сейчас у него нет к ним претензий», — уточнили в МВД.
Проверка по инциденту продолжается.
Добавим, что, похищая мужчину, неизвестные также сбили на авто прохожего.
В региональном отделении Южного ГУ Банка России рассказали, что в Ростовской области в прошлом году из оборота изъяли 999 фальшивых купюр и 17 поддельных монет. Все они переданы полиции.
11 из фальшивых банкнот оказались поддельными долларами США.
Отмечается, что за год количество фальшивых денег снизилось на 16%. Половина от их общего числа пришлась на пятитысячные купюры. Также среди лидеров по подделке двухтысячные купюры и банкноты номиналом в 500 рублей.