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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

В Ростове горожан похищают из-за долгов, а водителям автобусов запрещают треники

3 марта 2023, 15:51
Фото: Incase/cc by sa/flickr.com
В Ростове горожан похищают из-за долгов, а водителям автобусов запрещают треники
В Ростове единый дресс-код хотят ввести для водителей автобусов, тем временем горожан похищают прямо на улицах, а из денежного оборота изымают фальшивые доллары.

Никаких треников

В Ростове сообщили СМИ, что для водителей общественного транспорта в городе введут единый дресс-код. В форму войдут темно-синяя куртка, две рубашки голубого цвета с коротким и длинным рукавом, черный галстук женского и мужского типа, темно-синие брюки и черная закрытая обувь.

Чиновники хотят запретить водителям надевать экстравагантные и неуместные вещи. В их список вошли спортивные штаны, пляжная одежда и обувь и наряды с прозрачными вставками.

Оговаривается и то, что одежда водителей всегда должна быть чистой и соответствующей погоде.

Дресс-код начнет действовать с 1 августа этого года.

Единую форму введут для водителей общественного транспорта в Ростове
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Назад в 90-е

СМИ сообщили о похищении человека в Ростове на улице Журавлева. Очевидцы рассказали, что неизвестные затолкали мужчину в машину. Он при этом сопротивлялся и кричал. Однако помочь ему никто не вызвался. Поэтому авто с похищенным оперативно скрылось с место происшествия.

Позже полиция рассказала журналистам, что всех участников конфликта удалось установить. Выяснилось, что потерпевший был должен денег своим «знакомым». «Но сейчас у него нет к ним претензий», — уточнили в МВД.

Проверка по инциденту продолжается.

Добавим, что, похищая мужчину, неизвестные также сбили на авто прохожего.

Полиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчину
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Поддельный президент США

В региональном отделении Южного ГУ Банка России рассказали, что в Ростовской области в прошлом году из оборота изъяли 999 фальшивых купюр и 17 поддельных монет. Все они переданы полиции.

11 из фальшивых банкнот оказались поддельными долларами США.

Отмечается, что за год количество фальшивых денег снизилось на 16%. Половина от их общего числа пришлась на пятитысячные купюры. Также среди лидеров по подделке двухтысячные купюры и банкноты номиналом в 500 рублей.

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#Происшествие#Общественный транспорт#Полиция#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Алина Заярная
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