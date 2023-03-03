В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В пятницу, 3 марта, стало известно, что прокуратура создала отдельную структуру для военных объединенной группировки войск Российской Федерации. Исполняющим обязанности прокурора стал Александр Рушкин, а структура будет функционировать в Ростове-на-Дону.
По данным издания, прокуратура объединенной группировки войск России будет заниматься решением вопросов военнослужащих подразделений этого объединения. Юридическое лицо новой прокуратуры было зарегистрировано в ноябре прошлого года.
Ранее в Ростове боец, раненный в ходе СВО, смог получить компенсацию в размере трех миллионов рублей благодаря обращению в военную прокуратуру.