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Published Сегодня, 08:52

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Updated Сегодня, 08:54

В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина

3 марта 2023, 08:52
Фото: rosguard.gov.ru
В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина
В Ростове и. о. военного прокурора объединенной группировки войск назначили Александра Рушкина, об этом сообщил портал ТАСС.
Сюжет
Армия РФ

В пятницу, 3 марта, стало известно, что прокуратура создала отдельную структуру для военных объединенной группировки войск Российской Федерации. Исполняющим обязанности прокурора стал Александр Рушкин, а структура будет функционировать в Ростове-на-Дону.

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По данным издания, прокуратура объединенной группировки войск России будет заниматься решением вопросов военнослужащих подразделений этого объединения. Юридическое лицо новой прокуратуры было зарегистрировано в ноябре прошлого года.

Ранее в Ростове боец, раненный в ходе СВО, смог получить компенсацию в размере трех миллионов рублей благодаря обращению в военную прокуратуру.

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