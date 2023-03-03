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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

В Ростове назвали районы, где проведут комплексную застройку территорий

3 марта 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Ростове назвали районы, где проведут комплексную застройку территорий
В Ростове назвали районы, которые попадают в зону КРТ, о планах по застройке города рассказали на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.

И.о. министра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев рассказал, что правительству удалось согласовать развитие еще трех незастроенных территорий и определить еще девять участков, в отношении которых могут принять решение о комплексном развитии территории (КРТ) с градостроительным потенциалом более 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

«Уже приняты два решения по КРТ в Ростове на территории старого аэропорта и в микрорайоне Александровке с потенциалом 2,9 миллиона квадратных метров жилья», — рассказал Вифлянцев.

Также в зону КРТ, согласно презентации и. о. главы Минстроя, вошли четыре проекта КРТ в разных районах Ростова. Так первый участок находится в границах улицы 40-й Линии, Рябышева, Черевичкина и переулка Клавишного, градостроительный потенциал составит 48,2 тысячи квадратных метров. Второй участок расположен в границах улиц Нижнебульварной, Красных Зорь, переулков 7-го Февраля и Грибоедовского, потенциальная площадь застройки составит 6,6 тысячи «квадратов».

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Третья территория под комплексную застройку находится в границах улиц Мечникова, Ивановского, Фрунзе, Сеченова, ее градостроительный потенциал составляет 19,5 тысячи квадратных метров. Четвертый участок будет находиться в границах улиц Соколова, Седова, Чехова, Станиславского, площадь запланированной застройки составит 26,5 тысячи квадратных метров.

Также на территории старого аэропорта градостроительный потенциал составит более 2,9 миллиона квадратных метров как жилищной, так и социально-деловой застройки. В презентации Вифлянцева также упомянули еще два участка в Александровке по ориентиру проспект 40-летия Победы, 111, где собираются построить 127 тысяч квадратных метров жилья и других построек, а также Октябрьский район неподалеку от Северного кладбища, градостроительный потенциал зоны составил 275,4 тысячи квадратных метров.

Ранее в Ростове около 33 гектаров земли собрались отдать под комплексную застройку территорий.

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