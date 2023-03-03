В Ростове назвали районы, где проведут комплексную застройку территорий

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
И.о. министра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев рассказал, что правительству удалось согласовать развитие еще трех незастроенных территорий и определить еще девять участков, в отношении которых могут принять решение о комплексном развитии территории (КРТ) с градостроительным потенциалом более 3,5 миллиона квадратных метров жилья.
«Уже приняты два решения по КРТ в Ростове на территории старого аэропорта и в микрорайоне Александровке с потенциалом 2,9 миллиона квадратных метров жилья», — рассказал Вифлянцев.
Также в зону КРТ, согласно презентации и. о. главы Минстроя, вошли четыре проекта КРТ в разных районах Ростова. Так первый участок находится в границах улицы 40-й Линии, Рябышева, Черевичкина и переулка Клавишного, градостроительный потенциал составит 48,2 тысячи квадратных метров. Второй участок расположен в границах улиц Нижнебульварной, Красных Зорь, переулков 7-го Февраля и Грибоедовского, потенциальная площадь застройки составит 6,6 тысячи «квадратов».
Третья территория под комплексную застройку находится в границах улиц Мечникова, Ивановского, Фрунзе, Сеченова, ее градостроительный потенциал составляет 19,5 тысячи квадратных метров. Четвертый участок будет находиться в границах улиц Соколова, Седова, Чехова, Станиславского, площадь запланированной застройки составит 26,5 тысячи квадратных метров.
Также на территории старого аэропорта градостроительный потенциал составит более 2,9 миллиона квадратных метров как жилищной, так и социально-деловой застройки. В презентации Вифлянцева также упомянули еще два участка в Александровке по ориентиру проспект 40-летия Победы, 111, где собираются построить 127 тысяч квадратных метров жилья и других построек, а также Октябрьский район неподалеку от Северного кладбища, градостроительный потенциал зоны составил 275,4 тысячи квадратных метров.
Ранее в Ростове около 33 гектаров земли собрались отдать под комплексную застройку территорий.