В Ростове назвали районы, где проведут комплексную застройку территорий

Также на территории старого аэропорта градостроительный потенциал составит более 2,9 миллиона квадратных метров как жилищной, так и социально-деловой застройки. В презентации Вифлянцева также упомянули еще два участка в Александровке по ориентиру проспект 40-летия Победы, 111, где собираются построить 127 тысяч квадратных метров жилья и других построек, а также Октябрьский район неподалеку от Северного кладбища, градостроительный потенциал зоны составил 275,4 тысячи квадратных метров.