В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов

Напомним, о планах по строительству зерновых терминалов «Азовский морской терминал» и «Морской зерновой терминал» сообщили три года назад — до начала эпидемии коронавируса. На объекты собирались выделить 3,2 миллиарда рублей, выход на проектную мощность планировали в 2022 и 2024 году, однако планам помешали коронавирус и санкции, из-за которых стоимость работ выросла в цене, а сроки сдвинулись.

