В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В ходе своего выступления на заседании по инвестициям министр сельского хозяйства рассказал, что антироссийские санкции оказали влияние на текущую ситуацию в Ростовской области. По словам Рачаловского, они не только затруднили лонистику и расчеты при реализации проектов, но также вынудили правительство региона скорректировать сроки реализации некоторых инвестпроектов.
«В условиях ограничения судоходства в акватории Азовского моря, снижении экспортных отгрузок, введения ограничений в виде пошлин, тарифных квот, инвестиционные проекты АМТ и МЗТ по строительству терминальных комплексов в морских портах Азова и Таганрога сегодня стоят на паузе», — рассказал Рачаловский.
Напомним, о планах по строительству зерновых терминалов «Азовский морской терминал» и «Морской зерновой терминал» сообщили три года назад — до начала эпидемии коронавируса. На объекты собирались выделить 3,2 миллиарда рублей, выход на проектную мощность планировали в 2022 и 2024 году, однако планам помешали коронавирус и санкции, из-за которых стоимость работ выросла в цене, а сроки сдвинулись.