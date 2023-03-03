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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов

3 марта 2023, 09:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов
В Ростовской области из-за антироссийских санкций пришлось поставить на паузу строительство терминалов в морских портах Азова и Таганрога, об этом сообщил глава Минсельхоза и продовольствия региона Константин Рачаловский.

В ходе своего выступления на заседании по инвестициям министр сельского хозяйства рассказал, что антироссийские санкции оказали влияние на текущую ситуацию в Ростовской области. По словам Рачаловского, они не только затруднили лонистику и расчеты при реализации проектов, но также вынудили правительство региона скорректировать сроки реализации некоторых инвестпроектов.

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«В условиях ограничения судоходства в акватории Азовского моря, снижении экспортных отгрузок, введения ограничений в виде пошлин, тарифных квот, инвестиционные проекты АМТ и МЗТ по строительству терминальных комплексов в морских портах Азова и Таганрога сегодня стоят на паузе», — рассказал Рачаловский.

Напомним, о планах по строительству зерновых терминалов «Азовский морской терминал» и «Морской зерновой терминал» сообщили три года назад — до начала эпидемии коронавируса. На объекты собирались выделить 3,2 миллиарда рублей, выход на проектную мощность планировали в 2022 и 2024 году, однако планам помешали коронавирус и санкции, из-за которых стоимость работ выросла в цене, а сроки сдвинулись.

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