Во время своего отчета на заседании Совета по инвестиция Максим Папушенко напомнил о том, что регион собирается открыть новое общественное пространство — Центр истинных ценностей (ЦИЦ). Согласно данным предыдущей презентации пространства, ЦИЦ станет местом, где подрастающая молодежь сможет взаимодействовать с представителями разных сфер бизнеса и развивать свои креативные и бизнес-способности.