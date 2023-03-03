Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Во время своего отчета на заседании Совета по инвестиция Максим Папушенко напомнил о том, что регион собирается открыть новое общественное пространство — Центр истинных ценностей (ЦИЦ). Согласно данным предыдущей презентации пространства, ЦИЦ станет местом, где подрастающая молодежь сможет взаимодействовать с представителями разных сфер бизнеса и развивать свои креативные и бизнес-способности.
«Дата открытия уже согласована, и мы ждем вашего участия и открытия», — обратился к губернатору Василию Голубеву министр экономического развития региона.
По словам Максима Папушенко, в основе идеи ЦИЦ заложено развитие инноваций, науки, технологии, духовности, культуры и креатива населения. А потому власти региона надеются, что открытие центра станет мощным толчком для создания инновационных бизнес-проектов в Ростовской области.