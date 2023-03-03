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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей в 2023 году

3 марта 2023, 10:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей в 2023 году
В Ростовской области уже в ближайшее время откроют Центр истинных ценностей, подробностями поделился глава областного минэкономразвития Максим Папушенко.

Во время своего отчета на заседании Совета по инвестиция Максим Папушенко напомнил о том, что регион собирается открыть новое общественное пространство — Центр истинных ценностей (ЦИЦ). Согласно данным предыдущей презентации пространства, ЦИЦ станет местом, где подрастающая молодежь сможет взаимодействовать с представителями разных сфер бизнеса и развивать свои креативные и бизнес-способности.

В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей для молодежи в 2023 году
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«Дата открытия уже согласована, и мы ждем вашего участия и открытия», — обратился к губернатору Василию Голубеву министр экономического развития региона.

По словам Максима Папушенко, в основе идеи ЦИЦ заложено развитие инноваций, науки, технологии, духовности, культуры и креатива населения. А потому власти региона надеются, что открытие центра станет мощным толчком для создания инновационных бизнес-проектов в Ростовской области.

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