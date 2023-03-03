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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Ростовской области с начала 2023 года насмерть сбили 17 пешеходов

3 марта 2023, 06:26
Фото: ГИБДД по РО
В Ростовской области с начала 2023 года насмерть сбили 17 пешеходов
В Ростовской области за два прошедших месяца зарегистрировали 118 наездов на пешеходов, 17 из них погибли, подробной статистикой поделились в пресс-службе донского УГИБДД.
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Дтп

В пятницу, 3 марта, стало известно, что с начала года в Ростовской области зарегистрировали 118 наездов на пешеходов. Согласно данным Госавтоинспекции, 17 человек погибли, 110 пешеходов получили различные травмы, среди пострадавших было 25 детей.

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ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах, в частности не нарушать ПДД, соблюдать сигналы светофоров и переходить дорогу только в разрешенных местах.

В пресс-службе уточнили, что основными нарушениями пешеходов были движение вдоль проезжей части и пересечение дороги в неустановленных для этого местах.

Напомним, ранее в Батайске после столкновения автомобилей в ДТП один из них сбил пешехода.

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#Дтп#Происшествие#Статистика#Последние новости Ростова на сегодня#Дети#Здоровье#Происшествия#Ростовская область#Надежда Пустяк
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