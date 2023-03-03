В Ростовской области с начала 2023 года насмерть сбили 17 пешеходов

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В пятницу, 3 марта, стало известно, что с начала года в Ростовской области зарегистрировали 118 наездов на пешеходов. Согласно данным Госавтоинспекции, 17 человек погибли, 110 пешеходов получили различные травмы, среди пострадавших было 25 детей.
ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах, в частности не нарушать ПДД, соблюдать сигналы светофоров и переходить дорогу только в разрешенных местах.
В пресс-службе уточнили, что основными нарушениями пешеходов были движение вдоль проезжей части и пересечение дороги в неустановленных для этого местах.
Напомним, ранее в Батайске после столкновения автомобилей в ДТП один из них сбил пешехода.