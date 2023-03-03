В Ростовской области с начала 2023 года насмерть сбили 17 пешеходов

В пятницу, 3 марта, стало известно, что с начала года в Ростовской области зарегистрировали 118 наездов на пешеходов. Согласно данным Госавтоинспекции, 17 человек погибли, 110 пешеходов получили различные травмы, среди пострадавших было 25 детей.