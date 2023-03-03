Власти Ростовской области утвердили Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ в регионе в период до 2030 года. Планируется, что через семь лет свои жилищные условия улучшат порядка ста тысяч семей, а в эксплуатацию введут, минимум, три миллиона квадратных метров жилья ежегодно.