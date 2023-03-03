Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Власти Ростовской области утвердили Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ в регионе в период до 2030 года. Планируется, что через семь лет свои жилищные условия улучшат порядка ста тысяч семей, а в эксплуатацию введут, минимум, три миллиона квадратных метров жилья ежегодно.
Также приоритетной задачей является расселение аварийных домов, получивших соответствующий статус не позднее 1 января 2022 года. Помимо этого власти озаботились правами обманутых в Ростовской области дольщиков.
Что касается общественной среды, ее планируют развивать и благодаря усилиям местные жителей. В планах у властей благоустроить не менее 100 общественных территорий, а также ввести единые стандарты обслуживания многоквартирных домов.
Ранее жителям в Ростовской области рассказали, когда вырастут тарифы ЖКХ.