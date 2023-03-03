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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

В Ростовской области утвердили Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года

3 марта 2023, 16:42
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области решили, как будут развивать строительство и ЖКХ до 2030 года
В Ростовской области утвердили Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, сообщили в правительстве региона.

Власти Ростовской области утвердили Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ в регионе в период до 2030 года. Планируется, что через семь лет свои жилищные условия улучшат порядка ста тысяч семей, а в эксплуатацию введут, минимум, три миллиона квадратных метров жилья ежегодно.

Также приоритетной задачей является расселение аварийных домов, получивших соответствующий статус не позднее 1 января 2022 года. Помимо этого власти озаботились правами обманутых в Ростовской области дольщиков.

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Что касается общественной среды, ее планируют развивать и благодаря усилиям местные жителей. В планах у властей благоустроить не менее 100 общественных территорий, а также ввести единые стандарты обслуживания многоквартирных домов.

Ранее жителям в Ростовской области рассказали, когда вырастут тарифы ЖКХ.

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#Виктория Прутковская#Общество#Благоустройство#Новости#Ростовская область
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