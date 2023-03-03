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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Ростовской области в 2023 году введут в строй 2,9 млн квадратных метров жилья

3 марта 2023, 14:22
Фото: donland.ru
В Ростовской области в 2023 году введут в строй 2,9 млн квадратных метров жилья
В Ростовской области в этом году в рамках жилищного строительства планируется сдать 2,9 миллиона квадратных метров, прозвучало на заседании в правительстве региона.

В прошлом году в эксплуатацию ввели 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на 224 тысячи «квадратов» больше, чем было в планах.

В этом году планируется построить 2,9 миллиона квадратных метров. К примеру, в 2018 году этот показатель составил 2,3 миллиона.

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Сейчас активное строительство идет в микрорайоне Левенцовский в Ростове. Только за прошлый год ввели в эксплуатацию 7 домов площадью 100 тысяч квадратных метров. Это позволило привлечь более четырех миллиардов рублей инвестиций. Здесь же сдали два детских сада на 140 мест каждый и продолжается строительство школы для 1,2 тысячи воспитанников.

Напомним, что в Ростове зафиксировали резкое падение спроса на новостройки. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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