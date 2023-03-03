Сейчас активное строительство идет в микрорайоне Левенцовский в Ростове. Только за прошлый год ввели в эксплуатацию 7 домов площадью 100 тысяч квадратных метров. Это позволило привлечь более четырех миллиардов рублей инвестиций. Здесь же сдали два детских сада на 140 мест каждый и продолжается строительство школы для 1,2 тысячи воспитанников.