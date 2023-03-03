rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Вскрылись причины домашнего ареста главы бюро медико-социальной экспертизы Ростова

3 марта 2023, 09:16
Фото: Пресс-служба Бюро МСЭ Ростовской области
Вскрылись причины домашнего ареста главы Бюро МСЭ Ростовской области Алины Медовник
Глава бюро медико-социальной экспертизы Минтруда по Ростовской области Алина Медовник отправлена судом под домашний арест. В чем ее подозревают, как и почему это произошло — в материале корреспондента RostovGazeta.

Напомним, что прежнего руководителя донского бюро МСЭ якобы осудили за взяточничество.

Суд отправил под домашний арест главу областного бюро МЭС Алину Медовник. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Чиновнице вменяется принятие фактически невыполненных капитальных работ из-за отсутствия обязательных экспертиз. А выполнить эти экспертизы нужно было еще в 2017 году.

В Бюро МСЭ корреспонденту RostovGazeta сообщили, что исполнять обязанности руководителя Алина Медовник стала с сентября 2017 года. К этому моменту на торгах уже были разыграны аукционы по проведению капремонта на трех зданиях учреждения.

Фото: Пресс-служба Бюро МСЭ Ростовской области
В Ростове осудили эксперта по медико-социальной экспертизе за взятку 14 млн руб
Узнать подробнее

«Контроль над ходом выполнения работ осуществляли должностные лица Бюро и организации строительного контроля. В их обязанности входило осуществление проверки объемов работ, в том числе скрытых, с выездом на место», — подчеркнули в ведомстве.

По информации пресс-службы, документы на оплату выполненных работ Медовник подписывала только после визирования их должностными лицами. Визирование и подтверждало, что содержащиеся в них сведения — достоверны.

В 2018 году после проверки в отношении заместителя гендиректора подрядной организации возбудили уголовное дело. Сейчас оно рассматривается судом. Бюро МСЭ признали потерпевшим, назначили дополнительную экспертизу.

В рамках расследования уголовного дела установили, что относительно видов и объема выполненных работ, некий подсудимый ввел в заблуждение руководителя надзорного над строительством ведомства и Алину Медовник.

Однако, по информации пресс-службы Бюро, подсудимый свою вину по части невыполнения дорогостоящих скрытых работ не признает. Он стоит на том, что выполнял работы в полном объеме. В связи с продолжающимся судебным разбирательством полноценная эксплуатация здания МСЭ приостановлена.

Главе Бюро Алине Медовник вменяется превышение должностных полномочий. По информации суда, ненадлежащее выполнение подрядчиком капитальных работ повлекло «причинение материального ущерба государству и невозможность эксплуатации здания». Речь идет о сумме свыше 12,8 миллионов рублей, которые были направлены из федерального бюджета. 

Ранее RostovGazeta выясняла, почему могут снять группу инвалидности в Ростове. 

 

«От работы отстранили, инвалидность снимают»: ростовчанин о безвыходной ситуации
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава бюро медико-социальной экспертизы попалась на взятках в АзовеРостовский суд отложил дело экс-главы бюро медико-социальной экспертизыЭкс-глава бюро медико-социальной экспертизы осужден на Дону за взятки
#Происшествие#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дарья Демидова
Подпишитесь
Управдом Моисеев раскрыл тайны, как ростовчанам сэкономить на услугах ЖКХ
Сегодня, 09:18
Синоптики опровергли сложности с прогнозами погоды в Ростовской области из-за санкций
Сегодня, 09:15
В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов
Сегодня, 09:17
В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина
Сегодня, 08:52
Фура с прицепом опрокинулась на выезде из Батайска 3 марта
Сегодня, 08:21