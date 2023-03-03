Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Напомним, что прежнего руководителя донского бюро МСЭ якобы осудили за взяточничество.
Суд отправил под домашний арест главу областного бюро МЭС Алину Медовник. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Чиновнице вменяется принятие фактически невыполненных капитальных работ из-за отсутствия обязательных экспертиз. А выполнить эти экспертизы нужно было еще в 2017 году.
В Бюро МСЭ корреспонденту RostovGazeta сообщили, что исполнять обязанности руководителя Алина Медовник стала с сентября 2017 года. К этому моменту на торгах уже были разыграны аукционы по проведению капремонта на трех зданиях учреждения.
«Контроль над ходом выполнения работ осуществляли должностные лица Бюро и организации строительного контроля. В их обязанности входило осуществление проверки объемов работ, в том числе скрытых, с выездом на место», — подчеркнули в ведомстве.
По информации пресс-службы, документы на оплату выполненных работ Медовник подписывала только после визирования их должностными лицами. Визирование и подтверждало, что содержащиеся в них сведения — достоверны.
В 2018 году после проверки в отношении заместителя гендиректора подрядной организации возбудили уголовное дело. Сейчас оно рассматривается судом. Бюро МСЭ признали потерпевшим, назначили дополнительную экспертизу.
В рамках расследования уголовного дела установили, что относительно видов и объема выполненных работ, некий подсудимый ввел в заблуждение руководителя надзорного над строительством ведомства и Алину Медовник.
Однако, по информации пресс-службы Бюро, подсудимый свою вину по части невыполнения дорогостоящих скрытых работ не признает. Он стоит на том, что выполнял работы в полном объеме. В связи с продолжающимся судебным разбирательством полноценная эксплуатация здания МСЭ приостановлена.
Главе Бюро Алине Медовник вменяется превышение должностных полномочий. По информации суда, ненадлежащее выполнение подрядчиком капитальных работ повлекло «причинение материального ущерба государству и невозможность эксплуатации здания». Речь идет о сумме свыше 12,8 миллионов рублей, которые были направлены из федерального бюджета.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему могут снять группу инвалидности в Ростове.