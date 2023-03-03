Однако, по информации пресс-службы Бюро, подсудимый свою вину по части невыполнения дорогостоящих скрытых работ не признает. Он стоит на том, что выполнял работы в полном объеме. В связи с продолжающимся судебным разбирательством полноценная эксплуатация здания МСЭ приостановлена.