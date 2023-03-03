Жесткость воды в Ростовской области превысила безопасную норму в 3,2 раза

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В Telegram-канале «Подслушано Каменск-Шахтинский» появилось сообщение местного жителя, который рассказал, что решил измерить жесткость воды домашним TDS-метром [прим. редакции — прибор используют для измерения качества воды с помощью электропроводности].
Житель Каменска сообщил, что показатель качества воды из-под крана составил 978 ppm.
«Норма для питьевой воды от 50 до 170 ppm. Максимально допустимое значение — это 300! Назрел вопрос почему [прим. редакции — комментарий был изменен из-за использования ненормативной лексики] мы за нее платим, как за питьевую?», — спросил житель Каменска-Шахтинского.
«СанПиН допускает до 1000. Все в пределах нормы. У меня сейчас 1600 ppm», — написал один из местных жителей.
Другие напомнили, что вода не только жесткая, но еще и воняет рыбой, а другие жители призвали земляка смириться с ситуацией, потому что альтернативы все равно нет.