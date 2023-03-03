rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Жесткость воды в Ростовской области превысила безопасную норму в 3 раза

3 марта 2023, 08:04
Фото: ТГ канал overhear_vkamenske
Жесткость воды в Ростовской области превысила безопасную норму в 3,2 раза
В Ростовской области в одном из городов зафиксировали превышение допустимых показателей жесткости питьевой воды в 3,2 раза, об этом сообщили жители в соцсетях.

В Telegram-канале «Подслушано Каменск-Шахтинский» появилось сообщение местного жителя, который рассказал, что решил измерить жесткость воды домашним TDS-метром [прим. редакции — прибор используют для измерения качества воды с помощью электропроводности].

Житель Каменска сообщил, что показатель качества воды из-под крана составил 978 ppm.

«Норма для питьевой воды от 50 до 170 ppm. Максимально допустимое значение — это 300! Назрел вопрос почему [прим. редакции — комментарий был изменен из-за использования ненормативной лексики] мы за нее платим, как за питьевую?», — спросил житель Каменска-Шахтинского.

В домах Каменска-Шахтинского из-под кранов вновь полился «кофе с запахом болота»
Узнать подробнее

«СанПиН допускает до 1000. Все в пределах нормы. У меня сейчас 1600 ppm», — написал один из местных жителей.

Другие напомнили, что вода не только жесткая, но еще и воняет рыбой, а другие жители призвали земляка смириться с ситуацией, потому что альтернативы все равно нет.

Читайте также:
В Ростовской области из-под кранов полилась вода с запахом тины и тухлятиныРостовчане заявили о «кофе» вместо воды из-под кранаВода цвета алкоголя пошла из-под кранов в Ростове-на-Дону днем 26 января
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#ЖКХ#Вода#Непригодная вода#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Каменск-Шахтинский
Подпишитесь
Управдом Моисеев раскрыл тайны, как ростовчанам сэкономить на услугах ЖКХ
Сегодня, 09:18
Вскрылись причины домашнего ареста главы бюро медико-социальной экспертизы Ростова
Сегодня, 09:16
Синоптики опровергли сложности с прогнозами погоды в Ростовской области из-за санкций
Сегодня, 09:15
В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов
Сегодня, 09:17
В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина
Сегодня, 08:52
Фура с прицепом опрокинулась на выезде из Батайска 3 марта
Сегодня, 08:21