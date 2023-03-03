Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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В августе 2022 года Ирина Сушкова позвонила в отдел полиции и начала угрожать. Она заявила, что собирается совершить теракт в администрации Веселовского района.
В результате по факту ложного сообщения об акте терроризма завели уголовное дело. Мотивы женщины не раскрываются.
Суд приговорил обвиняемую к трем годам заключения условно. Это решение вступило в законную силу.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.