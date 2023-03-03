rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Жительницу в Ростовской области осудили за угрозу совершить теракт в 2022 году

3 марта 2023, 06:37
Фото: 1MI
Жительницу в Ростовской области осудили за угрозу совершить теракт в 2022 году
В Ростовской области огласили приговор местной жительнице, угрожавшей совершить террористически акт, сообщили в УФСБ по региону.

В августе 2022 года Ирина Сушкова позвонила в отдел полиции и начала угрожать. Она заявила, что собирается совершить теракт в администрации Веселовского района. 

В результате по факту ложного сообщения об акте терроризма завели уголовное дело. Мотивы женщины не раскрываются.

Ростовский депутат Водолацкий сравнил атаку на Брянскую область с терактами 90-х
Узнать подробнее

Суд приговорил обвиняемую к трем годам заключения условно. Это решение вступило в законную силу. 

Ранее в Ростове-на-Дону назвали фейком распространяемые угрозы об опасных предметах. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

Читайте также:
Ростовский депутат Водолацкий сравнил атаку на Брянскую область с терактами 90-хВассерман заявил, что Украина мечтает устроить теракты в Москве, а не в РостовеРядом с границей Ростовской области задержали боевика «Азова»*, готовившего теракты
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Управдом Моисеев раскрыл тайны, как ростовчанам сэкономить на услугах ЖКХ
Сегодня, 09:18
Вскрылись причины домашнего ареста главы бюро медико-социальной экспертизы Ростова
Сегодня, 09:16
Синоптики опровергли сложности с прогнозами погоды в Ростовской области из-за санкций
Сегодня, 09:15
В Ростовской области из-за санкций заморозили строительство двух зерновых терминалов
Сегодня, 09:17
В Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина
Сегодня, 08:52
Фура с прицепом опрокинулась на выезде из Батайска 3 марта
Сегодня, 08:21