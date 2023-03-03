Причиной этого станут учения дежурных подразделений, которые практикуются в стрельбе с использованием холостых боеприпасов. Население просят соблюдать спокойствие и не удивляться шуму, исходящему с территории воинской части. Это плановые учения, а обстановка в районе остается безопасной.