Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В пятницу, 3 марта, в чате «Подслушано Каменск-Шахтинский» предупредили местных жителей, что с 10.00 мск в течение часа в городе со стороны воинской части будут слышны звуки стрельбы.
Причиной этого станут учения дежурных подразделений, которые практикуются в стрельбе с использованием холостых боеприпасов. Население просят соблюдать спокойствие и не удивляться шуму, исходящему с территории воинской части. Это плановые учения, а обстановка в районе остается безопасной.
Ранее два человека пострадали из-за стрельбы в ростовском торговом центре «Орбита».