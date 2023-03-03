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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Жителям Каменска-Шахтинского объяснили звуки стрельбы 3 марта

3 марта 2023, 08:03
Фото: mil.ru
Жителям Каменска-Шахтинского объяснили звуки стрельбы 3 марта
В Каменске-Шахтинском звуки выстрелов 3 марта объяснили учениями дежурных подразделений, сведения об этом появились в местном Telegram-канале.

В пятницу, 3 марта, в чате «Подслушано Каменск-Шахтинский» предупредили местных жителей, что с 10.00 мск в течение часа в городе со стороны воинской части будут слышны звуки стрельбы.

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Причиной этого станут учения дежурных подразделений, которые практикуются в стрельбе с использованием холостых боеприпасов. Население просят соблюдать спокойствие и не удивляться шуму, исходящему с территории воинской части. Это плановые учения, а обстановка в районе остается безопасной.

Ранее два человека пострадали из-за стрельбы в ростовском торговом центре «Орбита».

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#Происшествие#Городская среда#Учения#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Надежда Пустяк
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