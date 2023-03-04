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Updated Сегодня, 06:51

Более 52 млн рублей потратят на проект реконструкции дороги в Ростове-на-Дону

4 марта 2023, 06:47
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону объявили конкурс по выбору подрядчика, который сделает проект реконструкции дороги на улице Берберовская, говорится в материалах Госзакупок.

Победившей компании предстоит разработать проектную документацию. Речь идет о реконструкции участка от Вересаева до проспекта 40-летия Победы.

Кроме того, планируется построить транспортную развязку Берберовская - Вересаева. Подрядчик станет известен 23 марта, начальная стоимость контракта составляет 52 миллиона рублей. 

Стали известны подробности ремонта трассы от Крыма до Ростова через новые регионы
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Заказчиком выступает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Деньги возьмут из бюджетов города и региона. 

Ранее стали известны подробности ремонта трассы от Крыма до Ростова через новые регионы. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
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