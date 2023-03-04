Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Победившей компании предстоит разработать проектную документацию. Речь идет о реконструкции участка от Вересаева до проспекта 40-летия Победы.
Кроме того, планируется построить транспортную развязку Берберовская - Вересаева. Подрядчик станет известен 23 марта, начальная стоимость контракта составляет 52 миллиона рублей.
Заказчиком выступает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Деньги возьмут из бюджетов города и региона.
Ранее стали известны подробности ремонта трассы от Крыма до Ростова через новые регионы.