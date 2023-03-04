Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Температура воздуха составит восемь градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Дождь прекратится ближе к вечеру.
С понедельника по среду будет облачно. Если с начале недели средняя температура составит 7 градусов, то ближе к середине она поднимется до 15 градусов.
Четверг и пятницу, 9 и 10 марта, город накроет дождями. Температура воздуха не изменится.
На следующей неделе скорость ветра снизится.
Ранее цены на такси взлетали в три раза в городе из-за снегопада и гололеда. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.