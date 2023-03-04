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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Дожди и сильный ветер пообещали ростовчанам днем 5 марта

4 марта 2023, 09:56
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 5 марта, могут начаться дожди, которые будут идти весь день, сообщили в Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

Температура воздуха составит восемь градусов, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Дождь прекратится ближе к вечеру.

С понедельника по среду будет облачно. Если с начале недели средняя температура составит 7 градусов, то ближе к середине она поднимется до 15 градусов.

Четверг и пятницу, 9 и 10 марта, город накроет дождями. Температура воздуха не изменится.

На следующей неделе скорость ветра снизится.

Ранее цены на такси взлетали в три раза в городе из-за снегопада и гололеда. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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