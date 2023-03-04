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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Экс-директора донского Дома культуры будут судить за махинации на 1,9 млн рублей

4 марта 2023, 08:24
Фото: 1mi
В Ростовской области будут судить бывшего директора «Культурно-досугового центра „Мартыновский районный дом культуры“, сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что обвиняемая приняла от поставщика автоклуб. Она подписала документы и компании перечислили деньги.

Однако предоставленный транспорт не соответствовал требованиям. Стоимость автоклуба оказалась ниже заявленной в контракте.

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Размер ущерба бюджету оценили на сумму более 1,9 миллиона рублей. После этого возбудили уголовное дело.

Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек. 

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