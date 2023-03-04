Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Следствие установило, что обвиняемая приняла от поставщика автоклуб. Она подписала документы и компании перечислили деньги.
Однако предоставленный транспорт не соответствовал требованиям. Стоимость автоклуба оказалась ниже заявленной в контракте.
Размер ущерба бюджету оценили на сумму более 1,9 миллиона рублей. После этого возбудили уголовное дело.
Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.