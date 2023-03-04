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Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

ФК «Ростов» с треском проиграл «Локомотиву» на своем поле

4 марта 2023, 18:54
Фото: vk.com/fcrostov
ФК “Ростов” с треском проиграл “Локомотиву” на своем поле
ФК «Ростов» уступил со счетом 1:3 «Локомотиву» в матче 18-го тура чемпионата России.

Игра состоялась вечером 4 марта на стадион «Ростов-Арена». В составе «Локомотива» отличился дебютировавший в команде Артем Дзюба. Форвард забил три гола в ворота ростовчан.

К концу игры нападающий «Ростова» Николай Комличенко сумел «размочить» счет. Матч завершился победой москвичей 1:3.

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По итогу встречи «Ростов» занимает третью строчку турнирной таблицы, «Локомотив» сумел подняться на 13 место.

Ранее игра ФК «Ростов» и «Урала» завершилась ничьей. По итогу игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его подопечным помешал выиграть некачественный газон на стадионе.

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