Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Игра состоялась вечером 4 марта на стадион «Ростов-Арена». В составе «Локомотива» отличился дебютировавший в команде Артем Дзюба. Форвард забил три гола в ворота ростовчан.
К концу игры нападающий «Ростова» Николай Комличенко сумел «размочить» счет. Матч завершился победой москвичей 1:3.
По итогу встречи «Ростов» занимает третью строчку турнирной таблицы, «Локомотив» сумел подняться на 13 место.
Ранее игра ФК «Ростов» и «Урала» завершилась ничьей. По итогу игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его подопечным помешал выиграть некачественный газон на стадионе.