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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 6 и по 12 марта

4 марта 2023, 05:04
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе будут отключать электричество на различных улицах из-за технических работ, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник, 6 марта, света не будет на улицах 1-я Краснодарская, Стабильная, Жмайлова, Мадояна, Родниковая. Это коснется улиц Тружеников, 2-я Краснодарская, Ландышевая, Лесопарковая, переулка Серебряный и проспекта Коммунистический.

Во вторник электричество выключат по улицам Заводская, 2-я Заводская, переулкам 2-й Кирпичный, 1-й Самобытный, 2-й Самобытный, 3-й Самобытный, 4-й Самобытный, 5-й Самобытный, 6-й Самобытный, 7-й Самобытный. В зоне ограничений окажутся улицы Закруткина, Мясникова, 17-я линия.

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В четверг, 9 марта, ограничения введут на улицах Мартовицкого, Левобережная, Кизитериновская балка, Плиева, Нариманова, Фурмановская, Краснокурсантская, в переулке Ольховский. 

В пятницу обесточат улицы Проселочная, Тружеников, Ревкомовская, Денисова, Красноармейская, проспект Буденновский. 

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