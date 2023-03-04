Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В понедельник, 6 марта, света не будет на улицах 1-я Краснодарская, Стабильная, Жмайлова, Мадояна, Родниковая. Это коснется улиц Тружеников, 2-я Краснодарская, Ландышевая, Лесопарковая, переулка Серебряный и проспекта Коммунистический.
Во вторник электричество выключат по улицам Заводская, 2-я Заводская, переулкам 2-й Кирпичный, 1-й Самобытный, 2-й Самобытный, 3-й Самобытный, 4-й Самобытный, 5-й Самобытный, 6-й Самобытный, 7-й Самобытный. В зоне ограничений окажутся улицы Закруткина, Мясникова, 17-я линия.
В четверг, 9 марта, ограничения введут на улицах Мартовицкого, Левобережная, Кизитериновская балка, Плиева, Нариманова, Фурмановская, Краснокурсантская, в переулке Ольховский.
В пятницу обесточат улицы Проселочная, Тружеников, Ревкомовская, Денисова, Красноармейская, проспект Буденновский.