В понедельник, 6 марта, света не будет на улицах 1-я Краснодарская, Стабильная, Жмайлова, Мадояна, Родниковая. Это коснется улиц Тружеников, 2-я Краснодарская, Ландышевая, Лесопарковая, переулка Серебряный и проспекта Коммунистический.