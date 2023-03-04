Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В рамках проекта хотят возвести здание в восемь этажей площадью 62 тысячи квадратных метров. Для пациентов предусмотрят 660 коек.
На первом этаже будут несколько отделений, в том числе лучевой диагностики, эндоскопическое и функциональной диагностики. На других этажах сделают оперблоки на 17 операционных.
Кроме того, появятся и палатные отделения. Для комплекса поставят современное оборудование.
В проекте предусмотрели 17 лифтов и один подъемник. Все строительные работы продлятся три года.
Ранее говорилось, что на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове потратят около 68,3 млн рублей.