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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Новый восьмиэтажный корпус построят на территориях ЦГБ в Ростове-на-Дону

4 марта 2023, 08:59
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону проект реконструкции больницы №1 получил положительное заключение экспертизы, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В рамках проекта хотят возвести здание в восемь этажей площадью 62 тысячи квадратных метров. Для пациентов предусмотрят 660 коек.

На первом этаже будут несколько отделений, в том числе лучевой диагностики, эндоскопическое и функциональной диагностики. На других этажах сделают оперблоки на 17 операционных.

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Кроме того, появятся и палатные отделения. Для комплекса поставят современное оборудование.

В проекте предусмотрели 17 лифтов и один подъемник. Все строительные работы продлятся три года.

Ранее говорилось, что на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове потратят около 68,3 млн рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Больница
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