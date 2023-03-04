Ростовские общественники просят законсервировать Доходный дом Парамонова, которому угрожают пожары и маргиналы

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Напомним, на минувшей неделе, 25 и 26 февраля, в Ростове-на-Дону два пожара вспыхнули на территории дома Парамонова на улице Социалистической, 128. Последний раз, по словам общественников, памятник ОКН от уничтожения спас краевед Никита Уваров, который пришел проверить дом после пожара 25 февраля.
Мужчина сообщил о подозрительном незнакомце, которого заметил во дворе. После того, как незнакомец удалился, краевед Уваров решил изучить внутренние помещения и ущерб, нанесенный огнем, благодаря чему заметил огонь на третьем этаже здания. После этого к дому приехали пожарные и ликвидировали возгорание.
«Будь объект нормально законсервирован, этого бы не случилось. Отсутствие консервации значительно усиливает маргинальную активность. Чем больше дом стоит открытым, тем больше шанс очередного пожара и тем больше придется потом потратить денег на его восстановление», — рассказали общественники, добавив, что каждый новый пожар грозит зданию обрушением.
Общественники призвали ростовчан присоединиться к запросу к администрации Кировского района, чтобы те законсервировали здание и спасли его от маргинальных элементов и возможных поджогов. Контакты для обращений можно уточнить по ссылке.