Ростовские общественники просят законсервировать Доходный дом Парамонова, которому угрожают пожары и маргиналы

«Будь объект нормально законсервирован, этого бы не случилось. Отсутствие консервации значительно усиливает маргинальную активность. Чем больше дом стоит открытым, тем больше шанс очередного пожара и тем больше придется потом потратить денег на его восстановление», — рассказали общественники, добавив, что каждый новый пожар грозит зданию обрушением.