Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Напомним, в субботу, 4 марта, жители Гуково стали сообщать в соцсетях о взрыве, произошедшем в районе улицы Ленина, где упал неизвестный летающий снаряд. После этого местные органы власти призвали население сохранять спокойствие и не нервничать из-за инцидента, поскольку к месту падения выехали все городские службы.
После этого жители стали делиться снимками с места падения в соцсетях, строя предположения о том, чем мог бы быть подозрительный обломок.
«Если бы это было РПГ, то хлопка было бы два: один — при выходе, другой — при детонации снаряда», — заметили комментаторы в сообществе «Главный — Новости Ростова-на-Дону».
«Это рулевой привод от ракеты», — предположили горожане.
«Приблуда к HIMARS, чтобы дальше летел», — выдвинули еще одну версию ростовчане.
«Это реактивный двигатель», «Это стартовая часть от нашей ракеты! Хватит паники», — добавили жители Ростовской области.