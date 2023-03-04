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Updated Сегодня, 17:49

Очевидцы сообщили, что за объект мог упасть в Гуково днем 4 марта

4 марта 2023, 17:47
Фото: соцсети
Стало известно, что за объект мог упасть в Гуково днем 4 марта
В Ростовской области предположили, чем мог оказаться неизвестный летающий объект, обнаруженный в Гуково 4 марта, комментарии появились в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в субботу, 4 марта, жители Гуково стали сообщать в соцсетях о взрыве, произошедшем в районе улицы Ленина, где упал неизвестный летающий снаряд. После этого местные органы власти призвали население сохранять спокойствие и не нервничать из-за инцидента, поскольку к месту падения выехали все городские службы.

Очевидцы показали снимки с места падения снаряда в Гуково
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После этого жители стали делиться снимками с места падения в соцсетях, строя предположения о том, чем мог бы быть подозрительный обломок.

«Если бы это было РПГ, то хлопка было бы два: один — при выходе, другой — при детонации снаряда», — заметили комментаторы в сообществе «Главный — Новости Ростова-на-Дону».

«Это рулевой привод от ракеты», — предположили горожане.

«Приблуда к HIMARS, чтобы дальше летел», — выдвинули еще одну версию ростовчане.

«Это реактивный двигатель», «Это стартовая часть от нашей ракеты! Хватит паники», — добавили жители Ростовской области.

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