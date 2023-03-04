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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Ростовчане раскритиковали женщину за жалобу на дрифт на Кумженском мемориале

4 марта 2023, 10:48
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону обрушились с критикой на женщину, которая заявила о дрифтующих водителях на Кумженском мемориале, обсуждение началось в соцсетях.

Ростовчанка заметила на мемориальном комплексе черные следы от шин. Она подумала, что это один из водителей устроил дрифт.

«Придайте этому видео огласку. Пусть найдут и накажут тех, кто это совершил», — заявила ростовчанка.

В Ростове-на-Дону водитель устроил дрифт на скользкой дороге
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Однако пользователи в комментариях поспешили ей объяснить, что для автомобиля это слишком маленькие следы. По их словам, здесь работала спецтехника и убирала снег.

«Ищите мини-трактор, закрепленный за этой территорией для ее уборки», — написали пользователи.

«Это следы от спецтехники…», — заявили горожане.

«Это следы маленького погрузчика, скорее всего, после уборки снега остались», — сообщили ростовчане.

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