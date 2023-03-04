Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Ростовчанка заметила на мемориальном комплексе черные следы от шин. Она подумала, что это один из водителей устроил дрифт.
«Придайте этому видео огласку. Пусть найдут и накажут тех, кто это совершил», — заявила ростовчанка.
Однако пользователи в комментариях поспешили ей объяснить, что для автомобиля это слишком маленькие следы. По их словам, здесь работала спецтехника и убирала снег.
«Ищите мини-трактор, закрепленный за этой территорией для ее уборки», — написали пользователи.
«Это следы от спецтехники…», — заявили горожане.
«Это следы маленького погрузчика, скорее всего, после уборки снега остались», — сообщили ростовчане.