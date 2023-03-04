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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Ростовчане заявили, что по 50 минут ждут на холоде автобусы №99

4 марта 2023, 06:24
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону автобус №99 можно ждать на остановке по 50 минут, пожаловались горожане.

Местная жительница рассказала, что приходится длительное время на холоде ждать транспорта. По ее словам, когда автобус приезжает, то в него проблематично попасть.

«Водитель при этом любит покурить, а некоторые устраивают гонки, чтобы обогнать другой транспорт», — уточнила ростовчанка.

Другой горожанин рассказал, что один из водителей на этом маршруте постоянно подгонял пассажиров, так как торопился.

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«Сегодня утром 50 минут ждала автобус №99 на вокзале», — пожаловались ростовчане.

«За нарушение регламента работы увольнять сразу. Они людей возят», — считают пассажиры.

Ранее в центре Ростова водители автобусов устроили опасные гонки.

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