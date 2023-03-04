Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Местная жительница рассказала, что приходится длительное время на холоде ждать транспорта. По ее словам, когда автобус приезжает, то в него проблематично попасть.
«Водитель при этом любит покурить, а некоторые устраивают гонки, чтобы обогнать другой транспорт», — уточнила ростовчанка.
Другой горожанин рассказал, что один из водителей на этом маршруте постоянно подгонял пассажиров, так как торопился.
«Сегодня утром 50 минут ждала автобус №99 на вокзале», — пожаловались ростовчане.
«За нарушение регламента работы увольнять сразу. Они людей возят», — считают пассажиры.
Ранее в центре Ростова водители автобусов устроили опасные гонки.