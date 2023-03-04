Ростовский депутат Бородай призвал обучить россиян стрельбе из современного оружия

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Депутат Госдумы России Александр Бородай считает, что навыки стрельбы из автомата Калашникова сейчас не имеют принципиального значения, а население нуждается в обучении владению современными видами оружия, поскольку текущая геополитическая ситуация может сделать эти навыки жизненно необходимыми.
«Я стою за повсеместное обучение граждан владению оружием. Мы стоим в шаге от очень большой […]», — цитирует Бородая издание. Депутат также добавил, что владение оружием является ключевым навыком самообороны и защиты своей родины.
Александр Бородай уверен, что сейчас даже не все сотрудники правоохранительных органов умеют владеть оружием, а использование автомата Калашникова в бою означает только то, что противник подошел слишком близко.
Ранее Александр Бородай рассказал, какие сложности могут возникнуть в идентификации ветеранов специальной военной операции на Украине.