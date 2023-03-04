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Published Сегодня, 17:17

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Updated Сегодня, 19:02

Ростовский депутат Бородай заявил, что население нужно учить стрельбе из оружия

4 марта 2023, 17:17
Фото: pxhere.com
Ростовский депутат Бородай призвал обучить россиян стрельбе из современного оружия
Ростовский депутат Александр Бородай призвал обучить население владению оружием, об этом он рассказал в интервью «Национальной службе новостей».

Депутат Госдумы России Александр Бородай считает, что навыки стрельбы из автомата Калашникова сейчас не имеют принципиального значения, а население нуждается в обучении владению современными видами оружия, поскольку текущая геополитическая ситуация может сделать эти навыки жизненно необходимыми.

«Я стою за повсеместное обучение граждан владению оружием. Мы стоим в шаге от очень большой […]», — цитирует Бородая издание. Депутат также добавил, что владение оружием является ключевым навыком самообороны и защиты своей родины.

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Александр Бородай уверен, что сейчас даже не все сотрудники правоохранительных органов умеют владеть оружием, а использование автомата Калашникова в бою означает только то, что противник подошел слишком близко.

Ранее Александр Бородай рассказал, какие сложности могут возникнуть в идентификации ветеранов специальной военной операции на Украине.

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