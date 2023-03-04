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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Стали известны подробности ремонта трассы от Крыма до Ростова через новые регионы

4 марта 2023, 06:10
Фото: 1mi
Специалисты отремонтировали большую часть трассы от Крыма до Ростова-на-Дону через новые регионы страны, заявил первый замглавы Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко.

В беседе с ТАСС он рассказал, что по большей части трассу отремонтировали. Речь идет о дороге, проходящей через новые субъекты РФ.

Напомним, что маршрут в Крым через новые регионы оказался очень популярен после взрыва на Крымском мосту. Это произошло в октябре 2022 года.

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Ранее стало известно, что пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью собираются модернизировать к апрелю. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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