Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:14
В беседе с ТАСС он рассказал, что по большей части трассу отремонтировали. Речь идет о дороге, проходящей через новые субъекты РФ.
Напомним, что маршрут в Крым через новые регионы оказался очень популярен после взрыва на Крымском мосту. Это произошло в октябре 2022 года.
Ранее стало известно, что пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью собираются модернизировать к апрелю. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.