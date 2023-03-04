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Published Сегодня, 07:36

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Торговый центр выставили на продажу за 290 млн рублей в Ростове-на-Дону на Доватора

4 марта 2023, 07:36
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону хотят продать торговый центр Design Center West, который расположен на улице Доватора, объявление размещено на Avito.

Общая площадь здания составляет 6,2 тысячи квадратных метров. Всего в нем четыре этажа.

«Есть два пассажирских лифта и два грузовых. Комплекс расположен на земельном участке площадью 19 соток, он находится в собственности», — говорится в объявлении.

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Отмечается, что этот объект подойдет для медицинского центра, фитнес-центра, гостиницы или специализированного ТЦ. Владелец написал, что торговый центр можно сдать в аренду.

Стоимость комплекса оценили в 290 миллионов рублей. Получается по 46 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, что владелец IKEA и «Мега» намерен продать свой ТЦ под Ростовом.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#ТЦ
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