Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Общая площадь здания составляет 6,2 тысячи квадратных метров. Всего в нем четыре этажа.
«Есть два пассажирских лифта и два грузовых. Комплекс расположен на земельном участке площадью 19 соток, он находится в собственности», — говорится в объявлении.
Отмечается, что этот объект подойдет для медицинского центра, фитнес-центра, гостиницы или специализированного ТЦ. Владелец написал, что торговый центр можно сдать в аренду.
Стоимость комплекса оценили в 290 миллионов рублей. Получается по 46 тысяч рублей за квадратный метр.
Ранее стало известно, что владелец IKEA и «Мега» намерен продать свой ТЦ под Ростовом.