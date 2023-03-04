Украина запросила у ЕС увеличить поставки оружия до 250 тысяч боеприпасов

Министр обороны Украины заявил, что сейчас им требуется не менее 356,4 тысячи снарядов в месяц. И страны Евросоюза, по предварительной информации, готовы удовлетворить запрос Киева, выделив дополнительную финансовую помощь в объеме миллиарда евро. Сейчас в Европе обсуждают возможность перехода экономики «на военные рельсы», чтобы удовлетворить растущие запросы Украины