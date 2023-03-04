Украина запросила у ЕС увеличить поставки оружия до 250 тысяч боеприпасов

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
По данным издания Financial Times на днях главы Минобороны Украины Алексей Резников обратился к странам Евросоюза, чтобы запросить увеличение поставок артиллерийских снарядов. Согласно тексту запроса, сейчас Украина производит только около 110 тысяч артиллерийских снарядов, этот составляет 20% от необходимых запасов вооружения.
Министр обороны Украины заявил, что сейчас им требуется не менее 356,4 тысячи снарядов в месяц. И страны Евросоюза, по предварительной информации, готовы удовлетворить запрос Киева, выделив дополнительную финансовую помощь в объеме миллиарда евро. Сейчас в Европе обсуждают возможность перехода экономики «на военные рельсы», чтобы удовлетворить растущие запросы Украины
Ранее Вассерман обвинил во взломе систем воздушной тревоги в Ростовской области украинских хакеров.