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Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Украина запросила у ЕС увеличить поставки оружия до 250 тысяч боеприпасов

4 марта 2023, 18:07
Фото: pxhere.com
Украина запросила у ЕС увеличить поставки оружия до 250 тысяч боеприпасов
Власти Украины просят у стран Европы увеличить поставки артиллерийских боеприпасов до 250 снарядов в месяц, подробностями поделился портал «Новые известия».

По данным издания Financial Times на днях главы Минобороны Украины Алексей Резников обратился к странам Евросоюза, чтобы запросить увеличение поставок артиллерийских снарядов. Согласно тексту запроса, сейчас Украина производит только около 110 тысяч артиллерийских снарядов, этот составляет 20% от необходимых запасов вооружения.

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Министр обороны Украины заявил, что сейчас им требуется не менее 356,4 тысячи снарядов в месяц. И страны Евросоюза, по предварительной информации, готовы удовлетворить запрос Киева, выделив дополнительную финансовую помощь в объеме миллиарда евро. Сейчас в Европе обсуждают возможность перехода экономики «на военные рельсы», чтобы удовлетворить растущие запросы Украины

Ранее Вассерман обвинил во взломе систем воздушной тревоги в Ростовской области украинских хакеров.

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