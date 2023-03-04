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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Ростове-на-Дону благоустроят сквер «Комсомольский» вдоль Малиновского в 2023 году

4 марта 2023, 09:11
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в 2023 году планируется провести благоустройство сквера «Комсомольский», который находится вдоль улицы Малиновского, сообщили в мэрии.

Долгое время эта территория была в неудовлетворительном состоянии. Здесь хотят сделать дорожки для пешеходов и площадку для выгула собак.

Появятся также зеленые зоны, в том числе высадят деревья и обустроят газон. Сейчас планируется получить положительное заключения госэкспертизы. 

Власти Ростова рассказали, когда благоустроят пешеходную зону улицы Сержантова
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Сквер должен стать еще одной прогулочной зоной отдыха Советского района, где проживают 40 тысяч человек.

Ранее власти Ростова рассказали, когда благоустроят пешеходную зону улицы Сержантова. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Парк#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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