Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Долгое время эта территория была в неудовлетворительном состоянии. Здесь хотят сделать дорожки для пешеходов и площадку для выгула собак.
Появятся также зеленые зоны, в том числе высадят деревья и обустроят газон. Сейчас планируется получить положительное заключения госэкспертизы.
Сквер должен стать еще одной прогулочной зоной отдыха Советского района, где проживают 40 тысяч человек.
Ранее власти Ростова рассказали, когда благоустроят пешеходную зону улицы Сержантова. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.